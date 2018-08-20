Что приготовил понедельник? Гороскоп на 20 августа

Овен

Хороший день для тех, кто строит планы на будущее, в том числе и весьма отдаленное. Умение видеть перспективу того или иного дела очень важно для достижения хороших результатов; в личных же отношениях пригодится способность предвидеть реакцию окружающих на тот или иной поступок. Сегодня вы определенно сможете стать кузнецом собственного счастья – вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или неожиданного появления препятствий очень мала.

Звезды советуют быть помягче с близкими, особенно – с детьми. Сейчас не время наставлять на путь истинный тех, кто ищет собственную дорогу к успеху. Если удержаться от советов все же не удается, старайтесь, по крайней мере, излагать свои соображения в тактичной форме.

Телец

Обостряются противоречия в отношениях с родственниками и друзьями. Значимую роль в этом невеселом процессе играет несходство взглядов на вопросы исключительно практического характера. Если для вас важно сохранить мир и покой, уклонитесь от споров и наберитесь терпения – время покажет, что не одна из точек зрения не была абсолютно верной. Те, кто готов отстаивать свое мнение любой ценой, должны быть настойчивы и упорны; впрочем, вряд ли торжество сомнительной истины доставит вам удовольствие.

Попытки руководить поступками любимого человека не дадут ожидаемого результата, хотя поговорить со своим избранником по душам и обсудить накопившиеся проблемы вполне можно. Лучшими развлечениями будут те, которые вы обеспечите себе сами – предложения знакомых вряд ли вызовут интерес.

Близнецы

Ситуация может показаться безнадежной, но на самом деле таковой не является. Не ищите в себе причину всех проблем и бед, а подумайте о том, как от них избавиться – вас непременно посетит идея, достойная воплощения в жизнь. Многим покажется, что непременным условием успеха является смена работы или области деятельности, однако не стоит делать это слишком поспешно. Во время бесед с руководством и деловыми партнерами старайтесь вести себя очень тактично, а главное – очень внимательно слушайте: можно получить весьма ценную информацию.

Близкие люди проявят к вам внимание, но, увы, не в той форме, которая желательна для вас. Не обижайтесь – спокойно объяснив, чего именно хотите, вы наверняка это получите.

Рак

Торжествуют те, кто напорист и изобретателен. Какой бы ни складывалась ситуация, будьте разборчивы в средствах и не идите на сделки с совестью – за недостойные поступки, совершенные сегодня, придется расплачиваться. Но и добрые дела не останутся без вознаграждения. Непростым может оказаться решение финансовых вопросов, однако в итоге ситуация все же сложится благоприятным для вас образом.