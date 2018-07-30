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  • Так молодо выглядит! Мать Волочковой поразила Сеть своим видом

Так молодо выглядит! Мать Волочковой поразила Сеть своим видом ФОТО!

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Мать Анастасии Волочковой Тамара Владимировна отдыхает с внучкой Ариадной в Турции. Женщина опубликовала фото, на котором продемонстрировала стройные ноги, за что получила массу положительных отзывов, пишет Дни.ру.

Пока Анастасия Волочкова в поте лица истязает себя тренировками и трудится на очередном благотворительном концерте, ее мать Тамара Владимировна и дочь Ариадна отдыхают в одном из турецких отелей. Отпускными фотографиями и короткими видео дамы щедро делятся с подписчиками на своих страничках в социальной сети Instagram.

Так, свежий снимок Тамары Владимировны буквально потряс ее фанатов. На фото женщина позирует облаченная в свободную белую футболку по типу туники и короткие джинсовые шорты. Завершили образ легкие кеды. "Ариша – мой лучший фотограф", – подписала кадр любящая бабушка. Поклонники пришли в восторг от стройности ног Тамары Владимировны.

 

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Зато ранее досталось Анастасии Волочковой. Общественности не пришелся по вкусу внешний вид скандально известной балерины, пришедшей на очередной судебное заседание по делу в отношении ее бывшего водителя, обвиняемого в хищении внушительной суммы. Артистка появилась перед судьей в черном обтягивающем декольтированном платье и с гладкими распущенными волосами.

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