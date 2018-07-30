Так молодо выглядит! Мать Волочковой поразила Сеть своим видом

Пока Анастасия Волочкова в поте лица истязает себя тренировками и трудится на очередном благотворительном концерте, ее мать Тамара Владимировна и дочь Ариадна отдыхают в одном из турецких отелей. Отпускными фотографиями и короткими видео дамы щедро делятся с подписчиками на своих страничках в социальной сети Instagram.

Так, свежий снимок Тамары Владимировны буквально потряс ее фанатов. На фото женщина позирует облаченная в свободную белую футболку по типу туники и короткие джинсовые шорты. Завершили образ легкие кеды. "Ариша – мой лучший фотограф", – подписала кадр любящая бабушка. Поклонники пришли в восторг от стройности ног Тамары Владимировны.

A post shared by Tamara Volochkova (@avteatr) on Jul 28, 2018 at 12:55pm PDT