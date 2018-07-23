Доброе утро! Скрась этот понедельник свежим гороскопом

Лев

Львам стоило бы сосредоточиться на профессиональных делах, но семейные проблемы, увы, не позволят этого сделать. Близкие люди ждут от вас многого и явно не собираются отказываться от своих требований, что и становится причиной споров и разногласий. К счастью, на снисходительность любимого человека все же можно рассчитывать, и именно общение со своей «половинкой» поможет вам если не восстановить душевное равновесие, то, по крайней мере, обрести контроль над собой.

А вот деловые перспективы очень хороши. Особенно удачным день обещает быть для тех, кто планирует проводить переговоры и заключать сделки. Можно также обсуждать вопросы, касающиеся смены места работы и долгосрочного сотрудничества с новыми партнерами.

Дева

Этот день станет для Дев своеобразной проверкой на стойкость, упорство и целеустремленность. Ни в деловой, ни в личной сферах нельзя рассчитывать на легкие победы. Готовьтесь противостоять недоброжелателям, доказывать свое превосходство над конкурентами. Осуществление ваших планов потребует значительных расходов, однако жадничать сегодня никак нельзя.

Обостряются разногласия с любимым человеком, появляется желание озвучить накопившиеся претензии в резкой, ультимативной форме, выдвинуть жесткие требования. Однако подобное поведение совершенно неуместно – чем большую гибкость вы проявите сегодня, тем быстрее восстановится гармония и воцарится мир.

Весы

Весы столкнутся с серьезными профессиональными проблемами, в решении которых смогут помочь старые друзья или проверенные партнеры. Подходит день и для начала новых отношений, однако здесь осторожность вам не помешает: помните, что первое впечатление может быть обманчивым, а интуиция ваша сегодня небезупречна. Финансовая картина значительно не изменится, хотя на небольшие денежные поступления можно рассчитывать.

Не пренебрегайте семейными делами, проявите присущую вам хозяйственность, основательность во всем. А вот для развлечений день не походит вовсе: едва ли вам доставят удовольствие поездки, посещения увеселительных заведений или дружеские вечеринки.

Скорпион

Жизненный тонус Скорпионов снижается, поэтому представителям данного знака стоит поберечь себя, сократить нагрузки и не нервничать по пустякам. Профессиональных успехов смогут достичь те, кто к любому делу подходит творчески и не боится дать волю фантазии. Отличных результатов добьются Скорпионы, работающие вдали от дома или проводящие переговоры с иностранными партнерами.

В личной сфере ситуация вполне стабильна, и ваша основная задача – не нарушать воцарившуюся гармонию. Это неподходящий день для того, чтобы выяснять отношения, менять свои привычки, ставить эксперименты любого рода на себе и близких людях. Зато возможностью обдумать создавшуюся ситуацию и составить план действий на будущее звезды настоятельно советуют воспользоваться.

Стрелец