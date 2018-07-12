Фото: заводная Пугачева в морщинах вызвала восторг

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев опубликовал старое фото, сделанное в Латвии. "БЫВАЛИ ДНИ ВЕСЕЛЫЕ! Пару лет назад в Юрмале... Лайма зажигает! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист.

На фото Игорь Николаев, Алла Пугачева и Максим Галкин сидят за столом, а их развлекают музыканты. Лайма Вайкуле, видимо не удержавшись, пустилась в пляс. Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Красиво", "Супер", "Люблю смотреть на Аллу: веселую, заводную и привлекательную шутницу!", "Пусть таких дней будет еще много, и прекрасных людей рядом!", "Вы замечательные, просто нет слов", "У вас - артистов каждый день праздник. Так держать", – осыпали звезд комплиментами поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кто высказал критические отзывы о фото. В частности, Николаеву досталось за то, что он выложил снимок, на котором Пугачева получилась не очень хорошо. "Все морщины показал... Ладно бы, свои, а то ведь Примадонны. Зачем?", "Алла тут не очень...", "Главное, он красавец, а что другие – нет, неважно", – высказались критиканы.