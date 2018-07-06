Ох уж эта пятница... Читайте гороскоп на 6 июля!

Лев

Этот день стоило бы посвятить отдыху и восстановлению сил. Если отложить дела нельзя, постарайтесь найти помощников или заниматься только решением наиболее важных и неотложных вопросов, не отвлекаясь на мелочи. Деловая активность снижена, и ладить с людьми, которые полны энергии и ждут того же от вас, будет довольно трудно. Не торопитесь принимать решения, касающиеся финансов: нужно получить дополнительную информацию.

Романтические отношения могут разочаровать, любимый человек вряд ли оправдает ваши ожидания, а ваши замечания критического характера могут спровоцировать конфликт. Дружные пары смогут избежать ссор благодаря наличию общих интересов, а также друзьям, чьи советы будут своевременными и уместными.

Дева

День высокой профессиональной активности. Проявив настойчивость и упорство, вы сможете достичь серьезных успехов в реализации совместных проектов, расположить к себе руководство и партнеров, заручиться поддержкой коллег. Можно подписывать документы, заключать сделки и делать покупки; финансовое положение вполне стабильно. Поездки будут связаны с трудностями и мелкими недоразумениями, которые испортят настроение.

Вероятно решение семейных проблем, примирение после ссоры, возможно восстановление отношений с давними знакомыми. Романтические отношения сложатся хорошо, если вы воздержитесь от необдуманных поступков и высказываний. Стоит отдать предпочтение спокойному отдыху; занятия, связанные с риском и высокими физическими нагрузками, нежелательны.

Весы

Не все планы могут быть реализованы легко и непринужденно; особенно трудно придется тем, для кого этот день связан с разъездами, встречами и светскими мероприятиями. Вероятны недомогания, болезненные состояния, которые не скажутся на настроении, но помешают воплотить в жизнь задуманное. Не возникнет серьезных проблем в общении, вам не грозят конфликты ни с близкими, ни с малознакомыми людьми. Легко поладить с любимым человеком, сблизиться с тем, кто вызывает у вас романтический интерес.

Можно воплотить в жизнь творческие идеи, найти практическое применение своей фантазии. Не бойтесь покупать необычные, экстравагантные вещи или принимать участие в проектах, требующих изобретательности и находчивости.

Скорпион

Скорпионы добьются значительных результатов во многих делах. Вы готовы к сотрудничеству с самыми разными людьми, а потому преуспеете в переговорах и сможете найти единомышленников. Те, кто ищет работу, смогут произвести благоприятное впечатление на будущего работодателя. Результативными будут контакты с представителями государственных инстанций и общественных организаций. Возможны интересные предложения, сулящие дополнительный заработок или удовлетворение иных ваших потребностей.

Семейные отношения прочны и гармоничны, ничто не нарушит мира и взаимопонимания между родственниками. Неплохи и романтические перспективы; будьте решительны и не упустите шанс изменить свою личную жизнь. Вероятны приятные новости, касающиеся ваших друзей и давних знакомых.

Стрелец