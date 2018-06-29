Будьте осторожны в поездках: гороскоп на 29 июня

Дева

Преодолеть профессиональные трудности поможет помощь коллег и просто знакомых, обладающих богатым жизненным опытом. Не бойтесь обсуждать свои проблемы с руководством; откровенность в беседах такого рода позволит получить весьма ценную информацию. Плодотворное сотрудничество с новыми партнерами позволит навести порядок в собственных финансовых делах, а также получить ряд интересных предложений.

Возможны новые романтические увлечения, многообещающие знакомства. Чувства влюбленных сильны, наступает благоприятный момент для признаний, а также строительства общих планов на будущее. Отношения с представителями старшего поколения складываются весьма напряженно, проявите терпение и такт.

Весы

Этот день можно посвятить как делам, так и отдыху – в обоих случаях он обещает быть приятным и интересным. Вероятно получение приятных известий издалека. У многих представителей знака появится отличный повод для встречи с друзьями, организации торжественного мероприятия. Финансовое положение стабильно, можно порадовать себя приятными покупками.

Отношения с близкими будут строиться на обсуждении «деловых» вопросов: вам напомнят о данных ранее обещаниях, придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получать удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги, и радоваться жизни.

Скорпион

Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Это удачный день для сотрудничества и работы над совместными проектами; дискуссии будут плодотворными, а переговоры – успешными. Звезды обещают Скорпионам получение приятных известий издалека, однако доверять следует только проверенной информации.

Не следует самостоятельно принимать решение о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи. Развитие романтических отношений потребует проявления серьезности и ответственности, готовности на жертвы ради поставленных целей.

Стрелец

Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим. Да и дефицита событий, вселяющих оптимизм, не предвидится. Наслаждайтесь жизнью: сейчас обстоятельства складываются благоприятным для вас образом и можно многого добиться, не прилагая особых усилий. Можно заниматься решением финансовых вопросов, покупать красивые вещи для себя и близких людей – жалеть о потраченных деньгах не придется.

Приятное общение в неформальной обстановке не только подарит приятные эмоции, но и позволит получить весьма важную информацию. Самое время рассказать близким людям о том, что вас волнует: хороший совет и бескорыстная помощь не заставят себя ждать.

Козерог

День будет весьма напряженным, полным событий. Вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям, порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях – рискуете попасть под негативное влияние. В такой ситуации особенно важной становится поддержка близких; постарайтесь обсудить с ними свои трудности, выработать общую стратегию по их преодолению.

Жизненный потенциал снижен, возможны проблемы со здоровьем, нежелательны перегрузки любого рода. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах. Не исключены новые знакомства, однако ни к чему серьезному они не приведут.

Водолей

Берегите свое здоровье, вероятность недомоганий весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Открываются новые возможности для профессионального роста, и, хотя настоящие победы еще впереди, можно сделать первые шаги в нужном направлении. Это хороший день для проявления лидерских качеств, формирования группы единомышленников, каждый из которых будет готов прийти вам на помощь в трудной ситуации.

Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.

Рыбы

День напряженный, трудный. У вас будет много важных дел, а вот на отдых и восстановление сил времени может и не хватить. При такой нагрузке и заболеть недолго – позаботьтесь о себе, соблюдайте режим дня, не забывайте о правильном питании. Нежелательна физическая работа, от посещения затягивающихся допоздна светских мероприятий тоже лучше отказаться.