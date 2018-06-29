Будьте осторожны в поездках: гороскоп на 29 июня

День будет приятным и легким, жаловаться на недостаток новых впечатлений и сюрпризов не придется. Ключом к успеху в любых делах будут неподдельный энтузиазм и упорство, пишет Dvorec. Будьте осторожны в поездках, не жалейте времени на то, чтобы до мелочей продумать маршрут и обсудить его с компаньонами.
Овен
Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но присущие вам сегодня чувство такта и дружелюбие помогут преодолеть все преграды. Возможны значительные успехи у представителей творческих профессий и учащихся; всем Овнам будет полезно дать волю фантазии, увидеть привычную ситуацию в необычном свете.
Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений, вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих. Встречайтесь со старыми знакомыми, посещайте праздники и вечеринки, но избегайте увеселительных заведений с сомнительной репутацией и ресторанов с плохой кухней.
Телец
День будет наполнен событиями, вам придется молниеносно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Новые дела, интересные предложения и идеи не оставят времени на скуку и печальные размышления. В течение всего дня вам предстоит быть на людях, поэтому стоит обратить особое внимание на свой внешний вид. Общение со старыми и новыми знакомыми будет приятным, появится возможность восстановить важные для вас отношения.
Благоприятная атмосфера в семье способствует обретению душевного равновесия. Окружите близких заботой, но не будьте слишком навязчивы: право принимать самостоятельные решения есть не только у вас.
Близнецы
День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. У вас будет немало поводов для радости. Благоприятное стечение обстоятельств позволит реализовать многие планы, которые раньше казались совершенно фантастическими. Не исключены значительные денежные поступления или получение предложений, сулящих значительное увеличение доходов.
Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно. Искренность в отношениях с любимым человеком поможет избежать многих проблем. Приятные эмоции подарит посещение развлекательных мероприятий, участие в светской жизни.
Рак
Избегайте необдуманных поступков и спонтанных покупок. Спокойствие, обдуманные шаги и взвешенные решения – это именно то, что вам нужно сегодня. Окружающие не раз будут обращаться к вам за советом и моральной поддержкой, и в этом нет ничего удивительного: вашего запаса жизненных сил и стойкости хватило бы и на несколько человек. Философски относитесь к мелким неприятностям, но цените те радости, которые подготовили для вас звезды.
Отношения с близкими стабильны, и их можно значительно улучшить, не прилагая больших усилий. Сегодня собственная интуиция будет отличным советчикам – следуйте ее подсказкам, и позитивные тенденции будут набирать силу с каждым часом.
Лев
День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями и найти наиболее легкий путь для преодоления возникших препятствий. Ситуация в профессиональной сфере изменится к лучшему, если вы проявите гибкость в общении со старыми деловыми партнерами. При этом от заключения сомнительных сделок лучше воздержаться: есть риск стать жертвой мошенников.
Общение с близкими людьми будет приносить радость, если вы не станете ожидать от окружающих слишком многого. Милосердие, бескорыстие и снисходительное отношение к чужим слабостям помогут вам сделать атмосферу в семье приятной и изменить к лучшему ситуацию, сложившуюся в личной жизни.
Дева
Преодолеть профессиональные трудности поможет помощь коллег и просто знакомых, обладающих богатым жизненным опытом. Не бойтесь обсуждать свои проблемы с руководством; откровенность в беседах такого рода позволит получить весьма ценную информацию. Плодотворное сотрудничество с новыми партнерами позволит навести порядок в собственных финансовых делах, а также получить ряд интересных предложений.
Возможны новые романтические увлечения, многообещающие знакомства. Чувства влюбленных сильны, наступает благоприятный момент для признаний, а также строительства общих планов на будущее. Отношения с представителями старшего поколения складываются весьма напряженно, проявите терпение и такт.
Весы
Этот день можно посвятить как делам, так и отдыху – в обоих случаях он обещает быть приятным и интересным. Вероятно получение приятных известий издалека. У многих представителей знака появится отличный повод для встречи с друзьями, организации торжественного мероприятия. Финансовое положение стабильно, можно порадовать себя приятными покупками.
Отношения с близкими будут строиться на обсуждении «деловых» вопросов: вам напомнят о данных ранее обещаниях, придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получать удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги, и радоваться жизни.
Скорпион
Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Это удачный день для сотрудничества и работы над совместными проектами; дискуссии будут плодотворными, а переговоры – успешными. Звезды обещают Скорпионам получение приятных известий издалека, однако доверять следует только проверенной информации.
Не следует самостоятельно принимать решение о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи. Развитие романтических отношений потребует проявления серьезности и ответственности, готовности на жертвы ради поставленных целей.
Стрелец
Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим. Да и дефицита событий, вселяющих оптимизм, не предвидится. Наслаждайтесь жизнью: сейчас обстоятельства складываются благоприятным для вас образом и можно многого добиться, не прилагая особых усилий. Можно заниматься решением финансовых вопросов, покупать красивые вещи для себя и близких людей – жалеть о потраченных деньгах не придется.
Приятное общение в неформальной обстановке не только подарит приятные эмоции, но и позволит получить весьма важную информацию. Самое время рассказать близким людям о том, что вас волнует: хороший совет и бескорыстная помощь не заставят себя ждать.
Козерог
День будет весьма напряженным, полным событий. Вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям, порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях – рискуете попасть под негативное влияние. В такой ситуации особенно важной становится поддержка близких; постарайтесь обсудить с ними свои трудности, выработать общую стратегию по их преодолению.
Жизненный потенциал снижен, возможны проблемы со здоровьем, нежелательны перегрузки любого рода. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах. Не исключены новые знакомства, однако ни к чему серьезному они не приведут.
Водолей
Берегите свое здоровье, вероятность недомоганий весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Открываются новые возможности для профессионального роста, и, хотя настоящие победы еще впереди, можно сделать первые шаги в нужном направлении. Это хороший день для проявления лидерских качеств, формирования группы единомышленников, каждый из которых будет готов прийти вам на помощь в трудной ситуации.
Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.
Рыбы
День напряженный, трудный. У вас будет много важных дел, а вот на отдых и восстановление сил времени может и не хватить. При такой нагрузке и заболеть недолго – позаботьтесь о себе, соблюдайте режим дня, не забывайте о правильном питании. Нежелательна физическая работа, от посещения затягивающихся допоздна светских мероприятий тоже лучше отказаться.
Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам. Не позволяйте выводить себя из равновесия; ситуация быстро вернется в нормальное русло и ссор удастся избежать.