Видео: Егор Крид и победительница «Холостяка» вместе!

Сегодня, 25 июня, день рождения отмечает один из самых известных российских рэп-исполнителей, звезда романтического шоу "Холостяк" Егор Крид. Популярному артисту исполнилось 24 года. Примечательно, что одной из первых его поздравила Дарья Клюкина, одержавшая победу в телепроекте.

Об этом стало известно благодаря самому Криду. Артист опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлен с привлекательной девушкой. "Важно!" – коротко подписал ролик Егор. "Всем привет, друзья. Вы постоянно пишете в комментариях одно и то же: "Когда пост про Дашу, где пост про Дашу?" Тимати оставляет под каждой моей фотографией один и тот же комментарий: "Где пост?" – обратился к подписчикам Егор Крид.

A post shared by Егор Крид (@egorkreed) on Jun 24, 2018 at 2:06pm PDT

Далее камера сдвигается, и в кадре появляется та самая Даша. "Ну, правда, где пост про Дашу? Где пост про Дашу?" – поинтересовалась у рэпера девушка. Снова показывается Крид: "Не будет про тебя поста. Не будет поста про Дашу!" Затем он переводит камеру на спутницу. Та начинает смущенно улыбаться. Крид улыбается вместе с ней, на этом запись обрывается.