А вы замечали? Интересная особенность маленького немецкого города Любека на красочных фото

Об это рассказывает блогер Алексей Надежин от первого лица.
Когда я показывал фотографии немецкого города Любек я обещал рассказать об одной интересной особенности этого города.
В Любеке нет высоких зданий. Даже вся современная застройка трёхэтажная (иногда встречаются мансарды, добавляющие четвёртый этаж). Новая часть Любека состоит из множества почти одинаковых улиц с домами, стоящими вплотную друг к другу.
Перед каждым домом, точнее перед каждой квартирой первого этажа, есть малюсенький полисадник — метра три на полтора. И каждый домовладелец обустраивает этот клочок земли по своему вкусу.
У кого-то там растут густые кусты.
У кого-то травка, цветочки и пара кустиков.
У кого-то бурьян.
У кого-то деревья и, заодно, стоянка для скутера.
У кого-то малюсенькая клумба и велопарковка.
Кто-то явно не любит растительность.
А кто-то просто сделал под своей квартирой подземный гараж и вместо палисадника въезд в него.
Возможно, это встречается и в других городах, но я такие микропалисадники пока видел только в Любеке.
Спасибо паромной компании Finnlines за возможность погулять по Любеку.
Фото Алексея смотрите на сайте Ridus.ru.