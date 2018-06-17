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А вы замечали? Интересная особенность маленького немецкого города Любека на красочных фото

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Любек. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Thomas Uhlenberg / PantherMedia / Thomas Uhlenberg/Scanpix

Об это рассказывает блогер Алексей Надежин от первого лица. 

Когда я показывал фотографии немецкого города Любек я обещал рассказать об одной интересной особенности этого города.

В Любеке нет высоких зданий. Даже вся современная застройка трёхэтажная (иногда встречаются мансарды, добавляющие четвёртый этаж). Новая часть Любека состоит из множества почти одинаковых улиц с домами, стоящими вплотную друг к другу.

Перед каждым домом, точнее перед каждой квартирой первого этажа, есть малюсенький полисадник — метра три на полтора. И каждый домовладелец обустраивает этот клочок земли по своему вкусу.

У кого-то там растут густые кусты.

У кого-то травка, цветочки и пара кустиков.

У кого-то бурьян.

У кого-то деревья и, заодно, стоянка для скутера.

У кого-то малюсенькая клумба и велопарковка.

Кто-то явно не любит растительность.

А кто-то просто сделал под своей квартирой подземный гараж и вместо палисадника въезд в него.

Возможно, это встречается и в других городах, но я такие микропалисадники пока видел только в Любеке.

Спасибо паромной компании Finnlines за возможность погулять по Любеку. 

Фото Алексея смотрите на сайте Ridus.ru.

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