Есть три позы, спать в которых категорически нельзя! Вот почему

И хоть многие ответственно подходят к количеству часов сна, качество этого сна может быть неудовлетворительным. Например, поза во время ночного отдыха играет решающее значение для здоровья человека.

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«Восемьдесят процентов населения имеют проблемы со спиной, часто вызываемые или усугубляемые тем, как они спят», - объясняет доктор Хооман Меламед, хирург-ортопед.

Поза зародыша

Эта поза - самый популярный способ спать: ее предпочитают 4 из 10 человек, особенно женщины. Они в два раза чаще, чем мужчины, спят, свернувшись клубочком.

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И хотя эта поза не вызывает храп, она может вызвать боли в шее и спине, морщины и преждевременное провисание груди. Кроме того, если вы слишком сильно скручиваетесь всю ночь, вы стискиваете свои легкие и диафрагму.

Но у позы есть и непредвиденное преимущество. Лежание на боку в позе зародыша позе может быть хорошим выбором для беременных женщин. Положение улучшает кровообращение растущего младенца и препятствует тому, чтобы матка давила на печень.

Поза на боку

Как и поза зародыша, боковая поза - это лежание на одной половине тела, но без скручивания. Положение включает в себя упор туловища или головы на нижнюю руку.

Спящий на боку оказывает огромное давление на свои внутренние органы, такие как желудок и легкие, а также внешние части тела, такие как плечо и рука. Кроме того, неравномерное распределение веса может вызвать онемение в частях тела, которые принимают вес на себя. Мышцы и нервы в нижней части руки могут испытывать неприятное ощущение покалывания из-за ограниченного кровотока.

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Исследования показали, что такая поза может иметь и эффект, если вы страдаете от изжоги или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

При ГЭРБ спанье на правой стороне может ухудшить симптомы. В исследовании сна и гипноза сказано, что поза на левом боку провоцирует частые ночные кошмары.

Одним из главных преимуществ бокового положения является отсутствие храпа. Новые исследования на животных показали, что эта позиция может помочь избежать таких состояний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

А еще сон на боку помогает мозгу лучше вымывать отходы, которые могут привести к неврологическим заболеваниям.

Поза на животе

Если вы не страдаете от апноэ, вам не стоит спать на животе. Позвоночник и шея искривляются от неудобного положения.

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Эта поза вредна для кожи лица и груди, и обеспечит морщины, угри и провисание. Из всех положений, спанье на животе считается худшим для здоровья.

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Поза на спине

Она предотвращает боль в шее, спине и бедре, уменьшает кислотный рефлюкс, минимизирует морщины и сохраняет упругость груди. Единственный недостаток - храп, но это недорогая цена за самый здоровый сон.

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