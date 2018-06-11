Понедельник будет удачным для этого знака Зодиака: гороскоп на 11 июня

Дева

Дев ждут серьезные проблемы в общении. Сегодня ваши требования к окружающим очень высоки, что и становится причиной многочисленных конфликтов. Постарайтесь, по крайней мере, не давать воли гневу, иначе под угрозой окажутся даже самые прочные отношения. На этот день нежелательно назначать деловые переговоры, дружеские встречи, романтические свидания. Контакты с родственниками вызовут у вас наименьшее внутреннее сопротивление.

Стоит сосредоточиться на самостоятельной работе. Ваш творческий потенциал очень высок, что будет способствовать достижению новых профессиональных высот. Также в этот день можно составлять резюме, готовиться к проведению презентаций и публичным выступлениям.

Весы

Снижается жизненный потенциал, возрастают утомляемость и восприимчивость к инфекциям. Сегодня Весам особенно важно находиться в приятной, радующей глаз и душу обстановке. Достаточно будет нескольких мелких деталей, чтобы сделать уютным рабочее помещение или создать праздничную атмосферу дома, а на эмоциональном состоянии скажется наилучшим образом.

С финансовой точки зрения день сложен, возможны незапланированные расходы, связанные с потребностями семьи, или потери, вызванные недобросовестностью партнеров. Придется приложить немало усилий, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком, свои эмоции нужно будет держать под неусыпным контролем.

Скорпион

Профессиональные успехи Скорпионов будут весьма значительными. Сегодня можно реализовать давние планы, довести до конца ранее начатые дела – во всем вам будет сопутствовать удача. Однако не следует рассчитывать на то, что помощь единомышленников будет безграничной; наиболее сложные проблемы придется решать самостоятельно, иногда даже вопреки желанию тех людей, на поддержку которых вы привыкли опираться.

Эмоционально сложный день, напряженный, полный разнообразных переживаний. Чувства обострены, а подсказки интуиции не всегда верны; именно поэтому вы склонны провоцировать ссоры, выяснять отношения, проявлять неуместную подозрительность.

Стрелец

Относительно легко Стрельцы находят общий язык с близкими людьми, а вот развить в нужном русле деловые отношения представителям данного знака едва ли удастся. Придется предпринять массу разнообразных шагов, чтобы добиться от деловых партнеров выполнения ранее достигнутых договоренностей, защитить свои интересы. Не исключены конфликты с руководством, нежелательные контакты с представителями государственных организаций.

Зато для самостоятельной работы, творческой и научной деятельности день подходит идеально. Есть шанс найти достойное применение своим талантам и способностям. Финансовая ситуация стабилизируется, появляется возможность планировать расходы и доходы.

Козерог

Козерогам следует обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Обостряются существующие разногласия, появляются новые поводы для конфликтов и споров. Помните, что любые проблемы сейчас еще можно решить мирным путем, но для этого придется проявить чудеса сдержанности и самоконтроля. Звезды советуют прислушиваться к советам старших родственников.

Трудности в общении с деловыми партнерами также не исключены, но здесь речь идет не о конфликте интересов, а о конструктивном диалоге, который вы сможете провести в нужном ключе. Итогом будет достижение новых соглашений или появление общих планов, реализация которых будет выгодна, в первую очередь, вам.

Водолей

Водолеям нужно набраться терпения: в целом день неплохой, но богатый на мелкие недоразумения, которые могут помешать достичь поставленной цели в ожидаемый срок. Еще одним негативным фактором являются проблемы в отношениях с деловыми партнерами, разногласия, которые становятся все более серьезными. Компромиссы сейчас играют роль не слишком надежных заплат на истлевшем полотне; подумайте о том, не пора ли положить начало кардинальным переменам.

Схожая ситуация складывается и в романтических отношениях, но здесь вам не следует проявлять инициативу. Лучше понаблюдайте за действиями любимого человека, по мере сил избегая осуждения и неконструктивной критики.

Рыбы

Рыбам нужно особенно тщательно заботиться о своем здоровье, поскольку жизненный потенциал их сегодня очень низок. Избегайте перегрузок, старайтесь одеваться по погоде, и не слишком нервничайте из-за досадных недоразумений. Любые проблемы можно разрешить, если проявить немного фантазии – а уж на ее недостаток у вас нет оснований жаловаться. Не исключены значительные, но очень приятные расходы, вам представится возможность порадовать себя давно желанной покупкой.