В Сети появился компромат на жену Дмитрия Тарасова

Девушка, представившаяся подругой Костенко, заявила, что модель не ладит ни с дочкой Дмитрия от первого брака, ни со свекровью. Также источник утверждает, что Анастасия забеременела от футболиста обманным путём. Об этом сообщает "Дом-2" Life. Отмечается, что для осуществления задуманного привлекательная модель использовала шприц.

Также, по данным издания, у Анастасии Костенко напряжённые отношения со свекровью. Той якобы не нравится, что жена сына "живет на всём готовеньком" и пестует свою беременность. При этом сообщается, что мать Тарасова к ней относится чуть лучше, чем к предыдущей невестке — поющей ведущей Ольге Бузовой.

Кроме того, единственный ребёнок Дмитрия Тарасова — дочь Ангелина — и вовсе категорически отказывается общаться с новой женой отца. Якобы, когда недавно у девочки был день рождения и на нём присутствовала Анастасия, именинница не захотела познакомиться с ней.

Недавно в "Инстаграме" Костенко раскритиковала родителей, которые отдают своих детей в модельный бизнес. А ведь Ангелина как раз делает первые шаги в этой индустрии. По слухам, манипуляции Анастасии не остались незамеченными матерью Ангелины, первой супругой Дмитрия Оксаной, и та в ответ тонко поставила беременную модель на место.