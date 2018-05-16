Григория Лепса не пустили на гастроли в Израиль

«Как вообще такое может быть, что артист, совершивший множество международных концертных туров, только накануне закончивший гастроли в Европе, входящий в пул президента России, вдруг получает отказ на въезд от израильской полиции?» — говорит депутат.

Она добавила, что будет разбираться в данной ситуации и уже направила министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану и генинспектору полиции письмо с требованием объяснить, почему Лепсу был закрыт въезд в страну, в которую он не один раз приезжал с гастролями.