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Григория Лепса не пустили на гастроли в Израиль

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Григорий Лепс

ФОТО: Scanpix

Российский певец Григорий Лепс не смог попасть в Израиль, где запланированы его концерты, заявила депутат кнессета Юлия Малиновская.

По словам Юлии Малиновской, разрешение на въезд получили только его 17 музыкантов и техработников.

«Как вообще такое может быть, что артист, совершивший множество международных концертных туров, только накануне закончивший гастроли в Европе, входящий в пул президента России, вдруг получает отказ на въезд от израильской полиции?» — говорит депутат.

Она добавила, что будет разбираться в данной ситуации и уже направила министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану и генинспектору полиции письмо с требованием объяснить, почему Лепсу был закрыт въезд в страну, в которую он не один раз приезжал с гастролями.

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