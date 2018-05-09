Ксения Собчак показала подросшего сына на отдыхе в Испании
9 мая 2018 г., 17:11
Журналист, телеведущая и политический деятель Ксения Собчак решила проводить больше времени с сыном. Знаменитость показала подросшего Платона на отдыхе – пишет Хочу.
В мае многие знаменитости отправились в отпуск в теплые страны, и Ксения Собчак не исключение. Сейчас звезда находится на отдыхе в Испании с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном.
Так, после месяцев работы и президентских выборов знаменитость решила проводить больше времени с ребенком. Теперь в Инстаграм Собчак регулярно делится снимками с отпуска. На многих из них запечатлен ее сын.
«Во время кампании недодала ему месяцы тепла и любви. Теперь компенсирую с утроенной силой» - подписала снимок Ксения.