Аршавин локти кусает: поклонники в шоке от сексуальности Барановской

Без малого шесть лет прошло после того, как закончилась любовь телеведущей и спортсмена Андрея Аршавина. Тогда вся страна встала на защиту рыдающей матери троих малышей, которая осталась совсем одна.

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on May 5, 2018 at 6:51am PDT

Раньше ей сочувствовали все женщины страны, но теперь Барановская не нуждается в жалости. Сегодня телеведущую сопровождают лишь завистливые взгляды. Ведь за несколько лет Юлия превратилась из забитой домохозяйки в настоящую диву.

Барановская опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором звезда эротично двигает бедрами в окружении колоритных мужчин. "Обладателем Гран-при фестиваля "Московская весна A Cappella"@moscowseasons стала группа из США Six Appeal @sixappealvocalband . Наградил их лично наш мэр Сергей Собянин. А я не смогла удержаться от танца с победителями 😍😍😍😍😍", – подписала пост Барановская.

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on May 8, 2018 at 9:43am PDT

Поклонники ошалели от сексуальности телеведущей. За час публикация набрала более 60 тысяч просмотров и множество хвалебных комментариев: "Красивая, умная, воспитанная! Если представить идеальную женщину, как жена, мать итп, то вспоминаю Юлию Барановскую!", "Молодец Юля!!! Роскошная просто!!!", "какая же красотка👍так поднять голову после всего, что произошло в семье, просто нет слов какая молодец!!!", – не унимались восторженные пользователи Сети.