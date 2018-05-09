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Аршавин локти кусает: поклонники в шоке от сексуальности Барановской

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Андрей Аршавин.

ФОТО: Maksim Bogodvid/RIA Novosti

Телеведущая Юлия Барановская взбудоражила подписчиков эротичными движениями на сцене. Поклонники решили, что звезде повезло расстаться с никчемным мужем-футболистом – пишут Дни.ру.

Без малого шесть лет прошло после того, как закончилась любовь телеведущей и спортсмена Андрея Аршавина. Тогда вся страна встала на защиту рыдающей матери троих малышей, которая осталась совсем одна.

Раньше ей сочувствовали все женщины страны, но теперь Барановская не нуждается в жалости. Сегодня телеведущую сопровождают лишь завистливые взгляды. Ведь за несколько лет Юлия превратилась из забитой домохозяйки в настоящую диву.

Барановская опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором звезда эротично двигает бедрами в окружении колоритных мужчин. "Обладателем Гран-при фестиваля "Московская весна A Cappella"@moscowseasons стала группа из США Six Appeal @sixappealvocalband . Наградил их лично наш мэр Сергей Собянин. А я не смогла удержаться от танца с победителями 😍😍😍😍😍", – подписала пост Барановская.

Поклонники ошалели от сексуальности телеведущей. За час публикация набрала более 60 тысяч просмотров и множество хвалебных комментариев: "Красивая, умная, воспитанная! Если представить идеальную женщину, как жена, мать итп, то вспоминаю Юлию Барановскую!", "Молодец Юля!!! Роскошная просто!!!", "какая же красотка👍так поднять голову после всего, что произошло в семье, просто нет слов какая молодец!!!", – не унимались восторженные пользователи Сети.

Некоторые пользователи соцсети отметили, что футболист многое потерял, оставив такую шикарную женщину. Другие наоборот, поздравляли телеведущую с избавлением от никчемного супруга. "Если бы аршавин не ушел. Она так бы сидела дома с хвостиком", "Барановская супер...Аршавин локти кусает", "Красавица,фигура отпад,так держать и пусть кое кто локти кусает", "Никчемный был этот Аршавин, детей бросил, не достоин он такой женщины потрясающей",  – язвили фанаты Барановской.

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