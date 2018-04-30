Ученые выяснили, кому ни в коем случае нельзя есть мясо

Докладывая о результатах предварительного исследования на конференции в Ватикане, гарвардский профессор эпидемиологии и питания Уолтер Уиллет отметил, что речь не обязательно идет о строгой веганской диете – скорее о преобладании овощей и фруктов.

"Здоровое питание связано со снижением практически всех рисков. В этом нет ничего удивительного, поскольку все в нашем теле соотносится с одними и теми же базовыми процессами", – сказал он.

Другой докладчик, профессор Дэвид Дженкинс из Университета Торонто отметил, что его команда провела эксперимент с диетой горилл. Ученые проверили, насколько питание обезьян, состоящее в основном из фруктов и овощей, подходит людям, и обнаружили, что в течение двух недель у испытуемых на 35% снизился уровень холестерина.