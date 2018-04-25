Дочь миллионера взбесила народ словами о бедняках

Организаторы шоу, видимо, хотели, чтобы зрители посочувствовали несчастной девушке. Однако они добились обратного эффекта. "Вы думаете, что мы должны гордиться этой девчонкой, которая только попробовала жить как бедняк?! Быть бедным – это не шутка!", – вот самый мягкий из комментариев, заполонивших Twitter британского шоу "This Morning".

22-летняя Сепи Самаи – студентка. Она живет в Лондоне и привыкла к роскоши – ее папа миллионер. Однако в рамках телепроекта ей пришлось отказаться от привычного богатства. Участники шоу самостоятельно зарабатывают на жизнь и ездят на метро.

Сепи с телеэкрана призналась, что не представляет, как можно ограничивать себя каким-то бюджетом. Отец всегда пополняет ее счета на пару миллионов, а передвигаться она привыкла на роскошных авто, сообщает Ura.ru со ссылкой на Nation News.

И тут сеть взорвалась. "Снисходительные девушки "пытаются" работать. Люди делают это, чтобы выжить! Совсем не круто...", – комментируют слова Самаи пользователи.