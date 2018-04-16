Фото: Собчак прокомментировала разрыв с Виторганом

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак выложила фотографию, на которой запечатлена вместе с супругом Максимом Виторганом. На снимке гламурная телеведущая и актер запечатлены в темной одежде с серьезными лицами. Можно предположить, что супруги вот-вот сообщат о нечто грустном. Однако подпись к фото говорит о прямо противоположном.

«Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его «ворчания» (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)» – написала Собчак. Многочисленные подписчики расценили этот пост как комментарий к слухам о разрыве с Максимом Виторганом, который на протяжении нескольких дней муссируется в СМИ и социальных сетях.