четверг, 29 марта 2018 г.
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Фото: самая гламурная блондинка Эстонии вернулась в свой образ Дождались!

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ФОТО: TV3

Эстонская певица, актриса и телеведущая вновь сменила цвет волос. Грете Клейн решила снова стать блондинкой.

Долгое время Грете Клейн была белокурой, за что пресса даже окрестила ее самой гламурной блондинкой Эстонии. Но полтора года назад, к удивлению своих поклонников, Клейн кардинально сменила цвет волос и стала брюнеткой. Кому-то тогда перевоплощение артистки понравилось, кому-то – нет!

ФОТО: Instagram/ Grete Klein

И вот Грете снова обрадовала своих подписчиков в Instagram, представ на свежем снимке c осветленной шевелюрой.

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