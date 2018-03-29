Фото: самая гламурная блондинка Эстонии вернулась в свой образ

Долгое время Грете Клейн была белокурой, за что пресса даже окрестила ее самой гламурной блондинкой Эстонии. Но полтора года назад, к удивлению своих поклонников, Клейн кардинально сменила цвет волос и стала брюнеткой. Кому-то тогда перевоплощение артистки понравилось, кому-то – нет!