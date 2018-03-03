Мужчинам «Дома-2» разрешили жестоко избивать женщин

Насилие на проекте процветает с молчаливого согласия руководства. Любителей распускать руки не выгоняют из «Дома-2» и даже не штрафуют. Продюсеров шоу тоже можно понять – драки, как правило, привлекают зрителей, а значит растет рейтинг, пишут Dni.

У фанатов телестройки создалось впечатление, что мужчинам прямым текстом разрешили избивать женщин. Особенно жаркий спор разгорелся между поклонниками «Дома-2» после того, как Артем Сорока дважды ударил по лицу Сашу Шеву.

Больше всего зрителей возмутило, что мужчина избил даму за отказ строить с ним отношения. «Вот урод», «Она же девушка, как так можно», «Это уже перебор... волосатое чмо так бьет женщину, совсем сума сошли на острове, какая бы она не была ни кто не дает право этому чмошнику бить так по лицу», – написали возмущенные фанаты телестройки в одном из пабликов о «Доме-2» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред).

В тот же день уже другой участник шоу набросился с кулаками на свою девушку. Саймон Марданшин ударил Лену Хромину. Кадры, как мужчина в гневе со всей силы бьет шапкой по лицу блондинку, даже решили использовать в анонсе очередного выпуска «Дома-2». Видимо, руководство шоу готовится к 8 марта.

Вот только фанаты «Дома-2» явно устали от подобных видео. Зрители требуют наказать любителей распускать руки.