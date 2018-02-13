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Настасье Самбурской пришлось обратиться к прибалтийским медикам

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Настасья Самбурская

ФОТО: Scanpix

Настасья Самбурская поскользнулась и упала. Однако лишь будучи в Латвии, скандально известная актриса обратилась за помощью к медикам, пишет Дни.ру.

Настасья Самбурская с большой сумкой и чемоданом вышла из подъезда и направилась к автомобилю, который должен был доставить ее в аэропорт. Актриса должна была выступить на концертах своего продюсера Виктора Дробыша.

Однако рядом с машиной она поскользнулась и упала. К счастью, Настасья смогла подняться и, сев в автомобиль, продолжила путешествие. Но в Риге ей стало хуже, сообщает Eg.RU. Опасаясь повреждения копчика, Самбурская вместо репетиции и прогулки по старому городу поехала в больницу на рентген. Пройдя осмотр, она все же смогла поучаствовать в шоу Виктора, видимо, артистке не грозили серьезные проблемы со здоровьем.

К слову, недавно Самбурская обращалась к другому врачу. Артистка посетила салон красоты. "Не затягивайте, первые признаки старения лучше тормозить на ранней стадии, нежели потом перетягивать кожу с попы на лицо ;)", – посоветовала она, опубликовав снимок из косметологического кабинета.

Отметим, помимо работы в кино и театре и песенной карьеры, Настасья занимается благотворительностью. Однако она предпочитает лишний раз это не афишировать. Актриса рассказала, что специализируется на животных, помогая приютам. "Я просто деньги собираю и потом их рассылаю. И еще я попросила вместо цветов приносить в театр корм. До сих пор зрители приносят, я складываю его на служебном входе – приезжают волонтеры и забирают", – сообщила Настасья в недавнем интервью.

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