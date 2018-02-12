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Масленица-2018: что нельзя есть и что нужно сделать в день Встречи

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Празднование Масленицы в Рязани.

ФОТО: Ryumin Alexander/TASS

Началась последняя неделя перед постом, когда еще можно есть молочные продукты.

Масленица в 2018 году

Масленица имеет переходящий характер, то есть этот праздник не имеет фиксированной даты начала и окончания. Первый и последний день Масленицы вычисляется относительно Пасхи-2018, а точнее за 56 дней до ее наступления. Когда же Масленица в 2018 году? Масленица в этом году продлится с 12 по 18 февраля, пишет Сегодня.

Масленица-2018: когда нельзя работать

Неделя Масленицы делится на два периода: Узкая Масленица – понедельник, вторник и среда и Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращаются. При этом каждый день Масленицы имел свое название и предназначение.

Масленица-2018: что нельзя есть, а что можно

Запомните, это последняя неделя перед постом, когда еще можно есть молоко, сыр и яйца, но уже нельзя употреблять в пищу мясо. Все дни Масленицы в старину проходили по уставленному порядку, каждый имел свое название и назначение.

Масленица: традиции и обряды первого дня – Встречи

В первый день празднования Масленицы люди пекли блины и приглашали своих родственников в гости, но первый блин старались отдать нищим, чтобы те помянули души умерших родственников.

Интересно было и то, что с самого утра родители мужа (свекор и свекруха) отправляли свою невестку к матери и отцу, а когда наступал вечер, то сами приходили в гости к сватам. За столом, на котором была масса угощений, и конечно же блины, они договаривались о месте и времени масляничных гуляний.

Кроме того, в понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.

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