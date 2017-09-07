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Самая красивая и стройная эстонская певица поделилась ужасными подробностями своего питания

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ФОТО: Sander Ilvest

Веселая программа Kanal 2 под названием «Minu salajane veidrus» рассказывает невероятные вещи про эстонских знаменитостей. Эстонская певица Лаура Пыльдвере поделилась своей странной привычкой питания.

«У меня всегда в связи с едой был этот тайный бзик. В рождественское время мне нравится ночью идти к холодильнику, на тарелку класть картофель, соус, капусту, торт, варенье и шоколад. Всё это смешивать, и тогда мне особенно хорошо», - рассказала Лаура Пыльдвере.

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