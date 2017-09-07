Самая красивая и стройная эстонская певица поделилась ужасными подробностями своего питания
7 сентября 2017 г., 18:08
Веселая программа Kanal 2 под названием «Minu salajane veidrus» рассказывает невероятные вещи про эстонских знаменитостей. Эстонская певица Лаура Пыльдвере поделилась своей странной привычкой питания.
«У меня всегда в связи с едой был этот тайный бзик. В рождественское время мне нравится ночью идти к холодильнику, на тарелку класть картофель, соус, капусту, торт, варенье и шоколад. Всё это смешивать, и тогда мне особенно хорошо», - рассказала Лаура Пыльдвере.