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Маразм поп-короля, или Давайте поддержим Самойлову!? Киркоров призвал всех сфотографироваться в инвалидном кресле

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Филипп Киркоров | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Певец шокирован решением Киева. Он призвал встать на защиту российской участницы "Евровидения". Об этом портал Limon.ee уже писал вчера на своем портале. Теперь эта история получила продолжение.

Филипп Киркоров участвовал в "Евровидении" много раз – как исполнитель, продюсер, автор песен. Запрет въезда на Украину для российской участницы конкурса 2017 года стал для артиста личной драмой.

"Я шокирован решением Службы безопасности Украины больше, чем кто-либо еще, – отметил Киркоров. – Конкурс "Евровидение" был задуман после Второй мировой войны как международное соревнование, которое объединяет музыкой жителей разных стран. Российское телевидение, несмотря на угрозы провокаций, о которых говорилось в прессе, уважая правила украинских организаторов, учитывая девиз конкурса в этом году – "Да здравствует многообразие!", приняло решение отправить участника от России, которым была выбрана Юлия Самойлова. К несчастью, Служба безопасности Украины решила по-другому..."

Возмущению поп-короля нет предела: "Как организаторы конкурса теперь будут следовать собственному девизу и поддерживать разнообразие, отстаивать основную идею конкурса? Это проблема, которая стоит перед Европейским вещательным союзом. Если они не смогут ее решить, я убежден, что Россия должна отказаться от участия в конкурсе, пока все ответственные за это решение лица не объявят о собственной профессиональной непригодности, не подадут в отставку, а конкурс "Евровидение" не начнет вновь следовать цели, для которой был создан!"

"Я хочу предложить всем коллегам по цеху, кто неравнодушен к жестокости и унижению людей, подписаться со мной под моим обращением ко всем участникам "Евровидения". Всем людям, которые выйдут на сцену в Киеве, сказать перед выступлением одну, но очень важную фразу: "Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся". Я хотел бы начать волну поддержки и сфотографироваться в инвалидном кресле. Хотел бы, чтобы моему примеру последовали все мои дорогие коллеги", – заявил Филипп в интервью программе "Время".

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