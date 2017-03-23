Маразм поп-короля, или Давайте поддержим Самойлову!? Киркоров призвал всех сфотографироваться в инвалидном кресле

Филипп Киркоров участвовал в "Евровидении" много раз – как исполнитель, продюсер, автор песен. Запрет въезда на Украину для российской участницы конкурса 2017 года стал для артиста личной драмой.

"Я шокирован решением Службы безопасности Украины больше, чем кто-либо еще, – отметил Киркоров. – Конкурс "Евровидение" был задуман после Второй мировой войны как международное соревнование, которое объединяет музыкой жителей разных стран. Российское телевидение, несмотря на угрозы провокаций, о которых говорилось в прессе, уважая правила украинских организаторов, учитывая девиз конкурса в этом году – "Да здравствует многообразие!", приняло решение отправить участника от России, которым была выбрана Юлия Самойлова. К несчастью, Служба безопасности Украины решила по-другому..."

Возмущению поп-короля нет предела: "Как организаторы конкурса теперь будут следовать собственному девизу и поддерживать разнообразие, отстаивать основную идею конкурса? Это проблема, которая стоит перед Европейским вещательным союзом. Если они не смогут ее решить, я убежден, что Россия должна отказаться от участия в конкурсе, пока все ответственные за это решение лица не объявят о собственной профессиональной непригодности, не подадут в отставку, а конкурс "Евровидение" не начнет вновь следовать цели, для которой был создан!"

"Я хочу предложить всем коллегам по цеху, кто неравнодушен к жестокости и унижению людей, подписаться со мной под моим обращением ко всем участникам "Евровидения". Всем людям, которые выйдут на сцену в Киеве, сказать перед выступлением одну, но очень важную фразу: "Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся". Я хотел бы начать волну поддержки и сфотографироваться в инвалидном кресле. Хотел бы, чтобы моему примеру последовали все мои дорогие коллеги", – заявил Филипп в интервью программе "Время".