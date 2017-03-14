Жуткие кадры: возлюбленный Мэрилин Керро Александр Шепс доставлен в больницу с серьезной травмой
14. март 2017 17:30
Известный экстрасенс Александр Шепс шокировал своих поклонников кадрами с больницы. Как оказалось, маг травмировался на съемках программы "Экстрасенсы ведут расследование".
В недавнем выпуске передачи Александр Шепс вместе с ведьмой Викторией Райдос расследовали ряд загадочных смертей жителей одной квартиры. Когда экстрасенс прибыл на место, он начал исследовать злосчастную квартиру. Александр хотел открыть окно, когда у него неожиданно сошла кость с плечевого сустава. Ему вправили руку, но потом кость снова сошла. Александру понадобилась помощь медиков. Маг отправился в больницу, где ему сделали операцию. Сейчас за ним присматривает его возлюбленная Мэрилин Керро, пишет 7d.org.ua.