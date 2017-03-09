Вот как она нас любит: не попавшая на «Евровидение» от Эстонии певица Керли сбежала в США

Еще в субботу Керли сражалась за место на «Евровидении» от Эстонии, а уже в среду, 8 марта, была в США, пишет Elu24.

Артистка опубликовала в Instagram жаркое фото. Может даже показаться, что на заднем плане горит автомобиль.

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