Удиви свою даму сердца: три оральные секс-хитрости, которые принесут ей незабываемый оргазм

Делайте это медленно и сосредоточьтесь на круговых движениях

Когда спускаетесь ниже ее живота, не торопитесь, уделите внимание пупку, чтобы она представила, что может быть дальше. После этого, медленно, круговыми движениями, поласкайте ее клитор языком. Убедитесь, что ваши движения легкие, ритмичные и неторопливые. Когда она возбудится еще больше, нежно подразните языком капюшон ее клитора — он имеет более чем 6000 нервных окончаний, пишет Soulpost.ru.

Продолжайте круговые движения, а затем легонько, отрывисто шлепните языком и посмотрите на ее реакцию. Если ей это нравится, делайте это чаще, если же нет – не повторяйте больше этот трюк. После 7-8 минут таких манипуляций поместите один или два пальца в ее влагалище и стимулируйте точку G.

Подвигайте своим языком из стороны в сторону

Вместо круговых движений, попробуйте лизать ее клитор из стороны в сторону с легкими шлепками языком. Придерживайтесь определенного ритма.

Перемещайте язык вверх-вниз одним долгим движением

Эту технику лучше всего использовать, когда она приближается к оргазму. Начните с верхней части ее клитора и двигайте язык вниз, пока не дойдете до нижней части ее половых губ, затем следуйте вверх до исходного места.

В это время она уже весьма возбуждена и готова к кульминации, поэтому используйте тот же темп и можете постепенно увеличивать давление на клитор. Продолжайте двигать языком вверх-вниз, пока она не дойдет до экстаза.