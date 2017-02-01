Видео, в котором ничего не происходит, взорвало YouTube

20-секундное видео под названием «Ничего не происходит» набирает популярность в сети. За десять дней его посмотрели больше 340 тысяч пользователей.

Ролик демонстрирует тихую и спокойную жизнь города Серов, пустынную заснеженную улицу, по которой не ездят автомобили и не ходят люди. Непонятно, что именно привлекло пользователей в данном сюжете, но они активно комментируют увиденное.

Видео попало в топ YouTube, а известный российский блогер Стас Давыдов прокомментировал ролик в выпуске «This is Хорошо». По словам автора ролика, он не ожидал такого успеха. В Сети уже появилась информация, что он планирует снимать продолжение своего видеохита, в котором тоже ничего не происходит.