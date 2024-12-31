ТОП-10 Эти новости больше всего волновали читателей Limon.ee в 2024 году

Плавающие в жидкости и жире фрикадельки. Фото: Erakogu

Жительница Таллинна пожаловалась порталу Limon.ee на количество жидкости в замороженных фрикадельках для быстрого супа. Фрикадельки Rannarootsi почти полностью были покрыты смесью воды и жира, а сами они уменьшились раза в два за несколько минут обжарки.

Магазин Zara. Фото иллюстративное. Фото: Gleb Garanich

Жительница Таллинна пожаловалась, что в столичном магазине Zara с ней отказались говорить на русском языке. В ответ от консультанта, который, по ее словам, явно не был носителем эстонского языка, она услышала: «Задайте вопрос на государственном языке».

Самолет SunExpress в аэропорту Антальи. Фото иллюстративное. Фото: Shuterstock

Юрист и преподаватель Таллиннского технического университета Евген Цыбуленко рассказал, что в ночь на понедельник, 28 октября, рейс Анталья-Таллинн был вынужден вернуться в турецкий аэропорт, где совершил аварийную посадку. Этим самолетом возвращались в Таллинн его сын и теща. Отец отслеживал перелет в реальном времени по Flightradar и, по его признанию, чуть за эту ночь не поседел.

На Лаагна-теэ появился плакат с алым сердцем и трогательной надписью. Фото: Konstantin Sednev