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ТОП-10 ⟩ Эти новости больше всего волновали читателей Limon.ee в 2024 году
Американского булли по кличке Катана искали по всей Эстонии почти неделю. В поисках были задействованы даже дроны. Вознаграждение за возвращение 11-месячного пса возросло до 2 тысяч евро. Однако, одним солнечным утром блудная Катана как ни в чем не бывало вернулась к себе домой в Аэспа.
9. ВИДЕО 〉 Пошли в Рай, а попали в Ад: популярная вечеринка в Таллинне обернулась кошмаром для многих ее гостей
В пятницу, 8 марта, по случаю Международного женского дня и 15-летия вечеринки «Танцевальный Рай» в Hilton Park Olympic Casino состоялось яркое мероприятие. Увы, многим, кто купили билеты заранее, так и не удалось насладиться ни горячим мужским танцевальным шоу, ни экстравагантным выступлением модерн-кабаре. Люди стояли в очереди по несколько часов, наблюдали драки, которые то и дело вспыхивали между желающими попасть внутрь, уходили погреться в другие заведения и с новыми силами возвращались в очередь.
8. «Я кричала, а люди шли мимо!» В торговом центре Kristiine девушка стала жертвой сексуального домогательства
Средь бела дня в одном из оживленных торговых центров столицы девушка подверглась сексуальному домогательству. Посетители магазина проходили мимо и отводили в сторону глаза. «Он подошел сзади, начал лапать меня, пытался залезть под шорты», - рассказала пострадавшая 22-летняя жительница Таллинна.
Жительница Таллинна пожаловалась порталу Limon.ee на количество жидкости в замороженных фрикадельках для быстрого супа. Фрикадельки Rannarootsi почти полностью были покрыты смесью воды и жира, а сами они уменьшились раза в два за несколько минут обжарки.
Жительница Таллинна пожаловалась, что в столичном магазине Zara с ней отказались говорить на русском языке. В ответ от консультанта, который, по ее словам, явно не был носителем эстонского языка, она услышала: «Задайте вопрос на государственном языке».
5. Самолет Анталья-Таллинн совершил аварийную посадку: на борту было много детей, которых все успокаивали
Юрист и преподаватель Таллиннского технического университета Евген Цыбуленко рассказал, что в ночь на понедельник, 28 октября, рейс Анталья-Таллинн был вынужден вернуться в турецкий аэропорт, где совершил аварийную посадку. Этим самолетом возвращались в Таллинн его сын и теща. Отец отслеживал перелет в реальном времени по Flightradar и, по его признанию, чуть за эту ночь не поседел.
4. ФОТО 〉 «Это как надо было накосячить?!» На Лаагна-теэ появился огромный плакат с алым сердцем и трогательной надписью
Во вторник утром, 24 января, у многих водителей, которые проезжали по Лаагна-теэ, на губах невольно появлялась улыбка. Женщины вздыхали: эх, как романтично, мой бы так извинялся! Мужчины, напротив, посмеивались: это же как надо было накосячить?! А причиной тому большой плакат, который вывесили на мосту: «Анечка, прости меня, пожалуйста!» (Anna, palun ANDESTA mulle!)
3. Клиенты Lidl возмущены новыми кассами самообслуживания: «Мне не нужен дополнительный уровень сложности при оплате»
С начала августа сеть магазинов Lidl Eesti начала устанавливать кассы самообслуживания по всей Эстонии. Нововведение должно было упростить процесс покупки, сократив очереди. Однако на практике это вызвало волну недовольства среди посетителей магазинов, и одной из ключевых причин стало отсутствие купюроприемника.
16 февраля в Таллинне выступил Максим Галкин и зал был полон. А вот на концерт юмориста в Йыхви билеты очень плохо раскупались. Редакция Limon.ee даже отправилась в Ида-Вирумаа, чтобы узнать, как там прошел концерт известного юмориста. Очевидцы рассказали: за сутки до концерта на сайте Piletilevi действительно была куча непроданных билетов, но их расхватали в последний момент.
1. НЕ ПОВЕЗЛО? 〉 «За 24 часа продано ноль билетов!» Жители Эстонии шутят над юбилейным концертом некогда популярной певицы
9 ноября в Таллинне прошел большой юбилейный концерт Герли Падар, посвященный 30-летию ее творческой деятельности. За день до праздника на это грандиозное мероприятие было продано меньше половины билетов, и поклонники беспокоились, состоится ли событие. После публикации о том, что билеты так плохо распродаются, их начали активно покупать. После концерта певица даже поблагодарила журналистов за эту публикацию: «Спасибо, Postimees и покупателям!»