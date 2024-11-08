НЕ ПОВЕЗЛО? «За 24 часа продано ноль билетов!» Жители Эстонии шутят над юбилейным концертом некогда популярной певицы

«Тридцать лет - это очень долгий и в то же время очень короткий промежуток времени, за который можно совершить множество глупых ошибок, но возможно и осуществить большие мечты, шагнуть в колоссальную яму и засиять, как самая яркая ель. В любом случае, все это должно быть отмечено достойной вечеринкой в честь дня рождения, полной хорошей музыки, веселых историй и моментов веселья. Как и сама жизнь. В юбилейный концерт войдут музыкальные номера от Laulukarusell до Евровидения», - говорит 44-летняя Падар в предисловии к концерту.