Новость о том, что на концерт юмориста Максима Галкина в Йыхви было продано мало билетов, вирусно разлетелась по соцсетям. Очевидцы утверждают: за сутки до концерта на сайте Piletilevi действительно была куча непроданных билетов, но их расхватали в последний момент.
ВИДЕО ⟩ «Это вранье, я там была!» Как встретил Максима Галкина Ида-Вирумаа на самом деле
Мы приехали в Йыхви в разгар рабочего дня. На улице мороз и солнце, люди приветливые, соглашаются отвечать на вопросы. Пообщаться с народом мы решили около того самого Йыхвиского концертного дома, где в воскресенье, 18 февраля, выступал юморист.
Большинство из повстречавшихся нам жителей города о приезде юмориста Максима Галкина слышали, но сами на его концерт не ходили. Кто-то из прохожих признался, что и вовсе не интересуется афишей проходящих в городе мероприятий. Однако кто такой Галкин – знали все встретившиеся нам люди – и говорящие по-русски, и по-эстонски. К его творчеству относятся по-разному, но узнаваемость артиста в городе стопроцентная. Что еще интересно – оказалось, что здесь многие покупают билеты в кассе непосредственно в день концерта, а не заранее в интернете.
Школьница Полина на концерт Галкина не ходила, но знает, что артист в Йыхви выступал. «Его только в телевизоре видела… смешной!»
Елена на концерте Галкина была уже второй раз. В этот раз билет подарили друзья, ведь юморист вступал именно в ее день рождения.
«Партер был весь занят, люди приходили с удовольствием, парами, семьями», - говорит Елена. Она подтверждает, что еще в субботу на сайте Piletilevi было много непроданных билетов, их раскупили перед самым началом концерта.
«За день до этого действительно не были распроданы, моя сестра при мне заходила и покупала. В день концерта я зашла и специально с телефона проверила сайт Piletilevi. К семи часам воскресенья зал был распродан, был аншлаг». Елена говорит, что многие зрители купили билеты прямо перед мероприятием.
Ирина за билет на концерт Галкина заплатила 103 евро и ни капли об этом не жалеет. Поход на концерт планировала задолго. «Люблю Галкина давно-давно, хожу не в первый раз, – признается Ирина. – Его талант многогранен, очень образованный человек. Я люблю умных людей».
От концерта у Ирины остались восторженные эмоции. «Я пришла такая радостная домой, супруг сказал: ну, будешь теперь каждый день на концерты ходить. Ирина соглашается, что билет на Галкина был дороговат. «Не каждый может себе позволить, может быть, люди и хотели бы прийти, но цена остановила. Я ходила одна, билет покупала за два месяца до концерта».
«Зал был – не протиснуться. Я пришла пораньше, здесь стола очередь живая», – рассказывает Ирина.
Александра живет в деревне неподалеку от Йыхви. О концерте Галкина знала, но сама на мероприятие не собиралась – дорого. «Слишком дорого стоит, – говорит она. – К тому же, к Галкину отношусь нейтрально, и раньше не смотрела, и сейчас не смотрю. Билет очень дорогой! 103 евро? Да ну его! Я на больничном две недели сидела, 260 евро мне заплатили, а вы про концерт говорите…»
Анна раньше была в Йыхви на концерте Галкина, а в этот раз не пошла: «Просто не было времени. Цена не пугает, наверное, стоит того!»
Пенсионерка Нина на концерт Галкина не ходила, но о его приезде слышала. «Зачем ходить? Я его по телевизору вижу часто, - смеется жительница Йыхви. – Артист нравится. Юмор его нравится, у него будто из рога изобилия все сыплется. Он очень обаятельный. Не зря они с Пугачевой такая пара – оба обаятельные!»
Дмитрий о концерте Галкина в Йыхви от нас услышал впервые и не пошел бы, даже если бы знал – не нравится ему артист и все. Жительница Йыхви Неля тоже признается, что творчество Галкина ей не нравится.
Айвар на концерт не ходил – не захотел. Но признается, что как артист Галкин ему вполне симпатичен: «Потянет!» А вот Анатолий говорит, что у него на концерт Галкина идти нет никакого желания: «Он мне не нравится!»
Спешащая по своим делам Валерия о концерте не слышала и не пошла бы на него. Цена билетов ее удивила: «Дороговато, на самом деле! Приличная сумма. Я бы не пошла»
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