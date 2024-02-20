ВИДЕО ⟩ «Это вранье, я там была!» Как встретил Максима Галкина Ида-Вирумаа на самом деле

Ирина за билет на концерт Галкина заплатила 103 евро и ни капли об этом не жалеет. Поход на концерт планировала задолго. «Люблю Галкина давно-давно, хожу не в первый раз, – признается Ирина. – Его талант многогранен, очень образованный человек. Я люблю умных людей».

От концерта у Ирины остались восторженные эмоции. «Я пришла такая радостная домой, супруг сказал: ну, будешь теперь каждый день на концерты ходить. Ирина соглашается, что билет на Галкина был дороговат. «Не каждый может себе позволить, может быть, люди и хотели бы прийти, но цена остановила. Я ходила одна, билет покупала за два месяца до концерта».

«Зал был – не протиснуться. Я пришла пораньше, здесь стола очередь живая», – рассказывает Ирина.

Александра Фото: Konstantin Sednev (kuvatõmmis videost)

Александра живет в деревне неподалеку от Йыхви. О концерте Галкина знала, но сама на мероприятие не собиралась – дорого. «Слишком дорого стоит, – говорит она. – К тому же, к Галкину отношусь нейтрально, и раньше не смотрела, и сейчас не смотрю. Билет очень дорогой! 103 евро? Да ну его! Я на больничном две недели сидела, 260 евро мне заплатили, а вы про концерт говорите…»

Анна раньше была в Йыхви на концерте Галкина, а в этот раз не пошла: «Просто не было времени. Цена не пугает, наверное, стоит того!»