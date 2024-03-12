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ВИДЕО ⟩ Пошли в Рай, а попали в Ад: популярная вечеринка в Таллинне обернулась кошмаром для многих ее гостей

Limon.ee
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На долгожданную вечеринку «Танцевальный Рай» удалось попасть не всем желающим.
На долгожданную вечеринку «Танцевальный Рай» удалось попасть не всем желающим. Фото: maigi/Shutterstock

В пятницу, 8 марта, по случаю Международного женского дня и 15-летия вечеринки «Танцевальный Рай» в Hilton Park Olympic Casino состоялось яркое мероприятие. Этот день многие гости однозначно запомнят надолго, но не из-за развлекательной программы, а совсем по другой причине. «Спасибо за сюрприз!» - пишет один из разочарованных гостей мероприятия.

В Facebook о прошедшей 8 марта вечеринке в Hilton Park Olympic Casino собралось несметное количество негативных отзывов. Многим, кто купили билеты заранее, так и не удалось насладиться ни горячим мужским танцевальным шоу, ни экстравагантным выступлением модерн-кабаре. Люди стояли в очереди по несколько часов, наблюдали драки, которые то и дело вспыхивали между желающими попасть внутрь, уходили погреться в другие заведения и с новыми силами возвращались в очередь.

«Вот действительно сюрприз. Содрать деньги за билеты, которых продали от жадности больше, чем может поместить в себя это казино, и не пустить людей. Два часа простояли в очереди - и это только на улице! В фойе оказалось, что желающих попасть в гардероб еще больше,чем в очереди на улице. Убитое время. Выкинутые на ветер деньги за билеты. А точнее к вам в карман! Сопли и кашель от простуды, сколько стояли на улице в этой долбаной очереди. Действительно, сюрприз для дам. Не ожидала вообще такого. В итоге, замерзшие спустя два часа уехали домой, так и не попав даже в гардероб», - делится впечатлениями о пятничном вечере девушка на странице мероприятия. 

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