ВИДЕО ⟩ Пошли в Рай, а попали в Ад: популярная вечеринка в Таллинне обернулась кошмаром для многих ее гостей

В Facebook о прошедшей 8 марта вечеринке в Hilton Park Olympic Casino собралось несметное количество негативных отзывов. Многим, кто купили билеты заранее, так и не удалось насладиться ни горячим мужским танцевальным шоу, ни экстравагантным выступлением модерн-кабаре. Люди стояли в очереди по несколько часов, наблюдали драки, которые то и дело вспыхивали между желающими попасть внутрь, уходили погреться в другие заведения и с новыми силами возвращались в очередь.

«Вот действительно сюрприз. Содрать деньги за билеты, которых продали от жадности больше, чем может поместить в себя это казино, и не пустить людей. Два часа простояли в очереди - и это только на улице! В фойе оказалось, что желающих попасть в гардероб еще больше,чем в очереди на улице. Убитое время. Выкинутые на ветер деньги за билеты. А точнее к вам в карман! Сопли и кашель от простуды, сколько стояли на улице в этой долбаной очереди. Действительно, сюрприз для дам. Не ожидала вообще такого. В итоге, замерзшие спустя два часа уехали домой, так и не попав даже в гардероб», - делится впечатлениями о пятничном вечере девушка на странице мероприятия.