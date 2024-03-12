В пятницу, 8 марта, по случаю Международного женского дня и 15-летия вечеринки «Танцевальный Рай» в Hilton Park Olympic Casino состоялось яркое мероприятие. Этот день многие гости однозначно запомнят надолго, но не из-за развлекательной программы, а совсем по другой причине. «Спасибо за сюрприз!» - пишет один из разочарованных гостей мероприятия.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Пошли в Рай, а попали в Ад: популярная вечеринка в Таллинне обернулась кошмаром для многих ее гостей
В Facebook о прошедшей 8 марта вечеринке в Hilton Park Olympic Casino собралось несметное количество негативных отзывов. Многим, кто купили билеты заранее, так и не удалось насладиться ни горячим мужским танцевальным шоу, ни экстравагантным выступлением модерн-кабаре. Люди стояли в очереди по несколько часов, наблюдали драки, которые то и дело вспыхивали между желающими попасть внутрь, уходили погреться в другие заведения и с новыми силами возвращались в очередь.