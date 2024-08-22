«Ввели новый закон?» Жительница Таллинна столкнулась с языковой проблемой в популярном магазине

Жительница Таллинна Елена отправилась в магазин Zara, где нашла понравившийся ей товар, но на нем не оказалось ценника.

«Я подошла к консультанту, чтобы узнать цену. Спросила по-русски. Консультант ответила на эстонском, но с явным акцентом, что нужно задать вопрос на государственном языке. Окей, мне не трудно. Цену узнала, но возник вопрос: у нас ввели закон, который не позволяет обслуживать клиентов на русском?» - недоумевает клиентка.

Она отмечает, что сотрудник магазина, по ее ощущениям, явно не был носителем эстонского языка. «Раньше таких ситуаций не возникало, и сотрудники любого магазина старались помочь, невзирая на язык, на котором я задавала вопрос. Я говорю на эстонском, но иногда просто автоматически обращаешься на своем родном языке, и если вдруг собеседник отвечает, что он, к сожалению, не понимает, проблемы перейти на государственный язык нет», - объясняет Елена.

Специалист по коммуникациям Apranga Group Тадас Марчюкайтис отмечает, что они заботятся о том, чтобы в Эстонии клиенты получали всю информацию о товарах и услугах на эстонском языке.

«Мы не предъявляем к нашим сотрудникам никаких дополнительных требований по знанию языка. Если сотрудник не может ответить на языке, на котором говорит клиент, мы рекомендуем обратиться к другому консультанту», - говорит Марчюкайтис.

Гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск подтверждает, что согласно Закону о языке и Закону о защите прав потребителей, клиентам должна предоставляться информация и услуги на эстонском языке.

«Использование других языков в обслуживании оговаривается. Консультант может общаться с клиентом, владеющим только иностранным, на удобном для обеих сторон языке», - поясняет он.

И хотя есть закон, согласно которому обслуживание клиентов должно обязательно проходить на эстонском языке, все же в нашей стране не запрещено общаться с потребителями и на русском.