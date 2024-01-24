ФОТО ⟩ «Это как надо было накосячить?!» На Лаагна-теэ появился огромный плакат с алым сердцем и трогательной надписью

В Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтический плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языке: «Анечка, прости меня, пожалуйста!» (Anna, palun ANDESTA mulle!) Красуется надпись с двух сторон моста – со стороны выезда из Ласнамяэ, и со стороны въезда на Лаагна-теэ из центра города. Наверное, чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.

На Нарвском шоссе жители столицы сегодня утром тоже увидели плакат для таинственной Анечки. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Плакаты с романтическим содержанием то и дело появляются на мосту Лаагна-теэ. Как правило, у горожан они откликаются в сердцах романтическими нотами, а еще пробуждают интерес и расследовательский азарт. Невольно начинаешь думать: кто же герои этой драматической истории? Какая кошка пробежала между влюбленными? Кто эта загадочная Анечка и что натворил ее молодой человек, что ему пришлось так сильно раскошелиться на извинения? Или это уже взрослая дама, перед которой страшно провинился ее муж?

Едешь на работу и думаешь: а простит ли его после такого страшного поступка Анечка или наоборот, рассердится еще больше, посчитав такие извинения ребячеством? А может, и вовсе будет ехать мимо, уткнувшись носом в телефон, и не заметит алого сердца, выставленного для нее в это утро на всеобщее обозрение.