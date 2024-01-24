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ФОТО ⟩ «Это как надо было накосячить?!» На Лаагна-теэ появился огромный плакат с алым сердцем и трогательной надписью

Светлана Карабут Константин Седнев
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Во вторник утром, 24 января, у многих водителей, которые проезжают по Лаагна-теэ, на губах невольно появляется улыбка. Женщины вздыхают: эх, как романтично, мой бы так извинялся! Мужчины, напротив, посмеиваются: это же как надо было накосячить?! А причиной тому большой плакат, который вывесили на мосту.

В Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтический плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языке: «Анечка, прости меня, пожалуйста!» (Anna, palun ANDESTA mulle!) Красуется надпись с двух сторон моста – со стороны выезда из Ласнамяэ, и со стороны въезда на Лаагна-теэ из центра города. Наверное, чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.

На Нарвском шоссе жители столицы сегодня утром тоже увидели плакат для таинственной Анечки.
На Нарвском шоссе жители столицы сегодня утром тоже увидели плакат для таинственной Анечки. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Плакаты с романтическим содержанием то и дело появляются на мосту Лаагна-теэ. Как правило, у горожан они откликаются в сердцах романтическими нотами, а еще пробуждают интерес и расследовательский азарт. Невольно начинаешь думать: кто же герои этой драматической истории? Какая кошка пробежала между влюбленными? Кто эта загадочная Анечка и что натворил ее молодой человек, что ему пришлось так сильно раскошелиться на извинения? Или это уже взрослая дама, перед которой страшно провинился ее муж? 

Едешь на работу и думаешь: а простит ли его после такого страшного поступка Анечка или наоборот, рассердится еще больше, посчитав такие извинения ребячеством? А может, и вовсе будет ехать мимо, уткнувшись носом в телефон, и не заметит алого сердца, выставленного для нее в это утро на всеобщее обозрение.

Одним словом, остается только гадать, кто на этот раз изменил обыденность на улицах столицы и наполнил ее магией любви.

Мы посмотрели на сайтах, которые занимаются созданием баннеров, и выяснили, что такой плакат мог обойтись провинившемуся в 160 евро, учитывая, что он висит с двух сторон моста. Ну, не так и дорого, оказывается, если не все районы города охватывать.

Плакат, который вывесил Мартин Репинский для своей возлюбленной в 2020 году.
Плакат, который вывесил Мартин Репинский для своей возлюбленной в 2020 году. Фото: Lugeja pilt

Это далеко не первый случай, когда жители Эстонии вывешивают публичные извинения на мосту. Так, в 2020 году Мартин Репински, депутат парламента и бывший мэр Йыхвиского самоуправления, выразил свои чувства на плакате, вывесив в центре Йыхви большой плакат с выражением любви к своей невесте Екатерине Васильевой. «Катюшечка, я люблю тебя!» – гласила яркая надпись.

«Если в какой-то момент я почувствую, что хочу выразить свои чувства таким публичным способом, я это сделаю. В тот момент у меня возникло такое желание – больше ничего», – объяснил тогда Репинский.

Впрочем, иногда городские рекламные щиты выступают не только площадкой для извинений. Так, летом прошлого года жителей столицы привлек романтический плакат на Лаагна-теэ, заказчик которого обратился к девушке с романтическим предложением: «Ася, пойдем на свидание!»

А как вам такие романтические и совсем не дешевые выходки жителей Эстонии?

Умиляют или раздражают? Делитесь в комментариях!

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