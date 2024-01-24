Во вторник утром, 24 января, у многих водителей, которые проезжают по Лаагна-теэ, на губах невольно появляется улыбка. Женщины вздыхают: эх, как романтично, мой бы так извинялся! Мужчины, напротив, посмеиваются: это же как надо было накосячить?! А причиной тому большой плакат, который вывесили на мосту.
ФОТО ⟩ «Это как надо было накосячить?!» На Лаагна-теэ появился огромный плакат с алым сердцем и трогательной надписью
В Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтический плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языке: «Анечка, прости меня, пожалуйста!» (Anna, palun ANDESTA mulle!) Красуется надпись с двух сторон моста – со стороны выезда из Ласнамяэ, и со стороны въезда на Лаагна-теэ из центра города. Наверное, чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.
Плакаты с романтическим содержанием то и дело появляются на мосту Лаагна-теэ. Как правило, у горожан они откликаются в сердцах романтическими нотами, а еще пробуждают интерес и расследовательский азарт. Невольно начинаешь думать: кто же герои этой драматической истории? Какая кошка пробежала между влюбленными? Кто эта загадочная Анечка и что натворил ее молодой человек, что ему пришлось так сильно раскошелиться на извинения? Или это уже взрослая дама, перед которой страшно провинился ее муж?
Едешь на работу и думаешь: а простит ли его после такого страшного поступка Анечка или наоборот, рассердится еще больше, посчитав такие извинения ребячеством? А может, и вовсе будет ехать мимо, уткнувшись носом в телефон, и не заметит алого сердца, выставленного для нее в это утро на всеобщее обозрение.
Одним словом, остается только гадать, кто на этот раз изменил обыденность на улицах столицы и наполнил ее магией любви.
Мы посмотрели на сайтах, которые занимаются созданием баннеров, и выяснили, что такой плакат мог обойтись провинившемуся в 160 евро, учитывая, что он висит с двух сторон моста. Ну, не так и дорого, оказывается, если не все районы города охватывать.
Это далеко не первый случай, когда жители Эстонии вывешивают публичные извинения на мосту. Так, в 2020 году Мартин Репински, депутат парламента и бывший мэр Йыхвиского самоуправления, выразил свои чувства на плакате, вывесив в центре Йыхви большой плакат с выражением любви к своей невесте Екатерине Васильевой. «Катюшечка, я люблю тебя!» – гласила яркая надпись.
«Если в какой-то момент я почувствую, что хочу выразить свои чувства таким публичным способом, я это сделаю. В тот момент у меня возникло такое желание – больше ничего», – объяснил тогда Репинский.
Впрочем, иногда городские рекламные щиты выступают не только площадкой для извинений. Так, летом прошлого года жителей столицы привлек романтический плакат на Лаагна-теэ, заказчик которого обратился к девушке с романтическим предложением: «Ася, пойдем на свидание!»
А как вам такие романтические и совсем не дешевые выходки жителей Эстонии?
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