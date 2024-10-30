В ночь на 28 октября жители Эстонии возвращались из Турции, однако долететь без приключений не удалось. Обеспокоенный таллиннец, сын и теща которого летели на самолете Анталья-Таллинн, задается вопросом: что же произошло?
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Самолет Анталья-Таллинн совершил аварийную посадку: на борту было много детей, которых все успокаивали
Юрист и преподаватель Таллиннского технического университета Евген Цыбуленко рассказал, что в ночь на понедельник, 28 октября, рейс Анталья-Таллинн был вынужден вернуться в турецкий аэропорт, где совершил аварийную посадку.
«Самолет уже на болгарской границе развернули обратно в Анталью, где он не смог приземлиться с первого раза, наматывал круги и сел только со второй попытки. В аэропорту при посадке дежурили бригады пожарных и скорой помощи. Пассажирам лишь сказали, что возникли технические неполадки и отправили другим самолетом», - рассказывает Цыбуленко.