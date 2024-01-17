ФОТО ⟩ Жительница Таллинна удивилась, когда начала обжаривать замороженные фрикадельки Rannarootsi

«Иногда, когда я понимаю, что времени на то, чтобы сварить сытный суп на наваристом бульоне, у меня нет, я покупаю замороженные фрикадельки и быстро варю суп с ними. Но то, что я увидела на сковороде во время обжарки в этот раз меня поразило», - рассказывает Анастасия.

Она поясняет, что привыкла видеть на сковороде некоторое количество жидкости, которое выделается из замороженных продуктов, но в этот раз ее было слишком много.

Фото: Личный архив автора

«Фрикадельки Rannarootsi почти полностью были покрыты смесью воды и жира, а сами они уменьшились раза в два за несколько минут обжарки. Конечно, когда я что-то жарю, я добавляю небольшое количество растительного масла, но его было совсем чуть-чуть», - отмечает она.

Анастасия говорит, что решила поделиться этой историей только потому, что считает ненормальным то, что сам продукт уменьшился вдвое.

Фото: Личный архив автора

Мы обратились в Rannarootsi Lihatööstus AS, чтобы узнать, почему в их продукте оказалось такое количество жидкости, планируют ли они что-то поменять в составе и обращались ли к ним уже клиенты с подобными жалобами.

Руководитель отдела продукции и маркетинга Rannarootsi Lihatööstus AS Иво Виноградов признал, что, судя по снимкам, из фрикаделек выделилось действительно слишком много жидкости.

«При этом в состав наших фрикаделек входит и вода. Кроме того, при жарке выделяется и содержащийся в мясе жир, а, вероятно, и то жировое вещество, которое, вероятно, использовал читатель при жарке фрикаделек. Если предположить, что он не залил продукт маслом перед жаркой, то жидкости действительно много», - отметил Виноградов.

Фото: Личный архив автора

Он уточнил, что предприятию было бы полезно узнать номер партии или срок годности продукта, чтобы можно проверить конкретную партию, однако, по словам Анастасии, она уже выкинула упаковку от фрикаделек.

«Иногда мясо, используемое в качестве сырья, бывает более жирным, и если оно включено в состав, то это все же ошибка работника», - заключил он.