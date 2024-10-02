С начала августа сеть магазинов Lidl Eesti начала устанавливать кассы самообслуживания по всей Эстонии. Нововведение должно было упростить процесс покупки, сократив очереди. Однако на практике это вызвало волну недовольства среди посетителей магазинов, и одной из ключевых причин стало отсутствие купюроприемника.
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Клиенты Lidl возмущены новыми кассами самообслуживания: «Мне не нужен дополнительный уровень сложности при оплате»
Поводом для недовольства стало отсутствие в кассах самообслуживания возможности оплаты наличными напрямую. В новых автоматизированных кассах отсутствует купюроприемник, что усложняет процесс для тех, кто предпочитает расплачиваться наличными.
Теперь для того, чтобы оплатить покупки, покупатель должен выбрать на экране кассы опцию «оплата наличными» и подождать, пока к нему подойдет консультант магазина. Сотрудник принимает деньги и выдает сдачу из обычной кассы.