Клиенты Lidl возмущены новыми кассами самообслуживания: «Мне не нужен дополнительный уровень сложности при оплате»

С начала августа сеть магазинов Lidl Eesti начала устанавливать кассы самообслуживания по всей Эстонии. Нововведение должно было упростить процесс покупки, сократив очереди. Однако на практике это вызвало волну недовольства среди посетителей магазинов, и одной из ключевых причин стало отсутствие купюроприемника.