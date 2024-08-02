«Он подошел сзади, начал лапать меня, пытался залезть под шорты», - рассказала пострадавшая 22-летняя жительница Таллинна. Средь бела дня в одном из оживленных торговых центров столицы девушка подверглась сексуальному домогательству. Посетители магазина проходили мимо и отводили в сторону глаза.

В среду, 24 июля, 22-летняя Дина (имя изменено по просьбе полиции) зашла в торговый центр Kristiine, чтобы купить зарядку для телефона. На ней в тот день был надет легкий комбинезон с просторными шортами, ведь на улице стояла жара. На первом этаже торгового центра, около магазина Euronics, на девушку напал 51-летний мужчина.