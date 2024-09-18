Кейт Миддлтон официально вернулась к работе после химиотерапии и провела первое мероприятие

А вчера появилось официальное заявление о том, что Кет вернулась к своим обязанностям. Правда, пока она будет выполнять облегченную работу. На днях 42-летняя принцесса Уэльская уже провела первое мероприятие со своим участием.

«Кейт провела встречу в Виндзорском замке», - лаконично отметил источник, подчеркивая, что фото с данного мероприятия не было.

К слову, о состоянии Миддлтон еще несколько месяцев назад ходило много слухов, в том числе распространялись конспирологические теории, согласно которым ее вообще нет в живых. Некоторые пользователи Сети были уверены - Кейт подменили двойником… Однако представители королевской семьи предпочитали не комментировать подобные слухи. Сама принцесса Уэльская время от времени выходила на связь с общественностью, отмечая, что ей очень тяжело.

«У меня большой прогресс, но все, кто проходил химиотерапию, знают, есть хорошие и плохие дни. Когда мне неважно, чувствую себя слабой, усталой, приходиться давать организму время на отдых. Но в хорошие дни начинаешь чувствовать себя сильнее, хочется максимально использовать это время», - откровенничала она.

И вот чуть более недели назад выяснилось, что Кейт Миддлтон завершила многомесячный курс химиотерапии. Теперь она намерена тщательнее следить за своим здоровьем и часто проходить необходимые обследования.

«Сейчас, когда летняя пора подходит к концу, я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи. Привычный ход жизни может прерваться в мгновение ока, и нам пришлось искать способы ориентироваться в неизвестности и идти вперед через бурные воды», - рассказывала принцесса.