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Семейная пара хочет отдать своего трехмесячного ребенка на удочерение: не вписалась в наш образ жизни

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Ребенок. Снимок иллюстративный.
Ребенок. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Одна семья рассказала жуткую историю о том, как у них родилась долгожданная дочь, а потом они поняли, что на самом деле не хотят ребенка. Пара решила отказаться от трехмесячного ребенка, потому что младенец не вписывался в их образ жизни.

Отец, поведавший свою историю, вызвал бурю негодования в интернете, когда признался, что быть родителем - не так весело и прекрасно, как он себе представлял.

33-летняя Кэтрин, мать ребенка, родила здоровую девочку, и семейная жизнь пары пошла наперекосяк. «Моя жена вернулась на работу всего через две недели после рождения Элизабет, и с ребенком в основном нянчилась ее бабушка».

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