ГОЛЛИВУД В ЛАСНАМЯЭ Смотрите, как ночью снимали фильм в самом большом районе столицы

В среду, 18 сентября, движение на Лаагна-теэ было закрыто с 22:00 до 5:00. Если вечером улицы были просто перекрыты и на них дежурили охранники, с приходом темноты здесь развернулись активные съемки. Напомним, что в сентябре в столице Эстонии снимают нескольких эпизодов нового голливудского сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером в главной роли. Будет сниматься в многосерийном фильме и Ричард Гир.