Жителям Ласнамяэ в среду вечером было не до сна. В халатах и пижамах они повысовывались из окон и балконов, чтобы запечатлеть на мобильные телефоны голливудские съемки. Самые любопытные наблюдатели достали театральные бинокли.
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ГОЛЛИВУД В ЛАСНАМЯЭ ⟩ Смотрите, как ночью снимали фильм в самом большом районе столицы
В среду, 18 сентября, движение на Лаагна-теэ было закрыто с 22:00 до 5:00. Если вечером улицы были просто перекрыты и на них дежурили охранники, с приходом темноты здесь развернулись активные съемки. Напомним, что в сентябре в столице Эстонии снимают нескольких эпизодов нового голливудского сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером в главной роли. Будет сниматься в многосерийном фильме и Ричард Гир.
На этот раз киношники работали под покровом ночи. На съемочной площадке были замечены милицейские машины с белорусскими номерами. Судя по всему, действия голливудского сериала проходят в Минске. Как и в предыдущие съемочные дни, на съемочной площадке был установлен огромный кран с освещением для создания искусственного света.