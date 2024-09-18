ВИДЕО Житель Таллинна, купивший квартиру у судебного исполнителя, обнаружил в своем новом жилье скелет

Во вторник вечером в программе Reporter на Kanal 2 рассказали ужасающую историю о том, как нового владельца квартиры ждал жуткий сюрприз в его недавно приобретенной недвижимости.

Инцидент произошел в Мустамяэ, по адресу Э. Вильде-теэ, где житель Таллинна купил квартиру. 10 сентября, войдя в свое новое жилье, владелец квартиры обнаружил скелет.

Квартира была куплена на аукционе судебного исполнителя Элин Вилипус, которая не смогла найти 63-летнего владельца квартиры. На данный момент есть предположение, что найденный скелет - это бывший владелец квартиры. «Поскольку на месте происшествия не было обнаружено следов преступления, труп был отправлен на вскрытие», - сказал ведущий новостей Kanal 2 Симон Сувисте.

Жители многоквартирного дома, в котором был обнаружен труп, даже не знали о случившемся. Один из них вкратце рассказал, что 10 сентября к их дому приезжали и полиция, и скорая помощь.

Но главным во всей этой истории остается один вопрос: как судебный исполнитель мог выставить на аукцион квартиру человека, чей скелет все это время находился там?

Судебный исполнитель Вилипус не стала комментировать ситуацию на камеру. «Она сказала, что у нее есть некоторые ограничения, которые не позволяют ей раскрывать конкретные детали», - отметил в программе Сувисте.

По словам полиции, скелет, предположительно, принадлежит предыдущему владельцу квартиры. Фото: kaader Kanal 2 saatest