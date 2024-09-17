Эксперт по языку тела объяснила, что происходит между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес

Недавно СМИ облетела информация о том, что Дженнифер Лопес расплакалась на встрече с Беном Аффлеком в отеле Beverly Hills. Однако эксперт по языку тела Джуди Джеймс из Великобритании рассказала Daily Mail, что это неправда, и дала свою оценку отношениям почти бывшим супругам.

«В какой-то момент Бен наклоняется, когда они идут вместе, как будто бы с радостью вступая в более интимную беседу, и их близость предполагает отсутствие враждебности, несмотря на то, что он также размахивал руками в какой-то момент, как будто спрашивая ее. Но ключевой сигнал исходит от их рук, которые достаточно близко, чтобы соприкоснуться, и их внутренних ладоней, которые они оба держат свободными. И это - несмотря на то, что у них есть под рукой реквизит, такой как его банка с напитком и ее сумка, которые можно использовать в качестве барьера отвержения».