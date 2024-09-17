По словам эксперта, отношения Лопес и Аффлека намного лучше, чем они пытаются показать это на публике, пишет Фокус.
Эксперт по языку тела объяснила, что происходит между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес
Недавно СМИ облетела информация о том, что Дженнифер Лопес расплакалась на встрече с Беном Аффлеком в отеле Beverly Hills. Однако эксперт по языку тела Джуди Джеймс из Великобритании рассказала Daily Mail, что это неправда, и дала свою оценку отношениям почти бывшим супругам.
По ее словам, хотя пара сначала демонстрировала «признаки напряжения», на самом деле между ними отсутствовала враждебность, и они открыты для общения друг с другом.
«Есть некоторые признаки напряжения в выражениях лиц Бена и Дженнифер, когда они идут вместе, но поворачиваются назад, но некоторые из их более тонких сигналов намекают на отсутствие мороза и возможное взаимное желание общаться», - объяснила Джеймс.
Посмотрев на фото, где, казалось, Аффлек проявляет гнев по отношению к Джей Ло, Джуди указывает на сигналы, сигнализирующие об обратном:
«В какой-то момент Бен наклоняется, когда они идут вместе, как будто бы с радостью вступая в более интимную беседу, и их близость предполагает отсутствие враждебности, несмотря на то, что он также размахивал руками в какой-то момент, как будто спрашивая ее. Но ключевой сигнал исходит от их рук, которые достаточно близко, чтобы соприкоснуться, и их внутренних ладоней, которые они оба держат свободными. И это - несмотря на то, что у них есть под рукой реквизит, такой как его банка с напитком и ее сумка, которые можно использовать в качестве барьера отвержения».
Еще одно снимок, который вызвал слухи о новой ссоре Беннифер, был сделан в машине, когда певица будто вытирает слезы.
«Я почти уверена, что Дженнифер не плакала на фотографии в машине. Она касается своего лица кончиком одного ногтя, и это то, как вы чешете, а не вытираете слезы», - сказала Джуди Джеймс.
Ее слова подтверждает недавняя информация о том, что Лопес и Аффлека видели, как они целовались в Polo Lounge отеля Beverly Hills, хотя и пребывают в процессе развода.
В это время их дети также были неподалеку в ресторане, «но за отдельным столиком». В конце бранча Дженнифер Гарнер приехала, чтобы забрать своих и детей Аффлека, в то время как бывшие уехали вместе на машине.
Еще одним признаком того, что пара в лучших отношениях, чем многие сначала думали, является то, что Джей Ло носила свое обручальное кольцо. Правда, надела она его на мизинец.