Кто бы мог подумать, но Меган Маркл и принц Гарри далеко не такая дружелюбная парочка, какой кажется на первый взгляд. Об этом рассказал изданию Express сосед Сассексов из Монтесито. Мужчина по имени Фрэнк МакГинити признался, что стал жертвой вопиющего поведения супругов, когда однажды пришел по-дружески поприветствовать их в новом районе и рассказать подробнее об истории этого места, захватив с собой пару фильмов о Монтесито.
Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющем поступке герцогов Сассекских по отношению к нему
По словам Фрэнка, ему не просто устроили холодный прием, а развернули прямо у ворот. Представитель охраны заявил, что соседские связи не интересуют герцогов Сассекских. «Парень на стойке регистрации отказал мне и не стал брать фильм, просто сказав: "Им это неинтересно". Я просто пытался быть добрым соседом», - высказался он.
Мужчина также подметил, что был крайне удивлен выбором герцогов. По его мнению, этот район предпочитают люди в зрелом возрасте. «Это место, куда приходят умирать слоны», - пошутил он. При этом добавил, что местным жителям вообще нечасто доводится видеть своих королевских соседей.
Публика сочла заявление МакГинити несколько ошеломляющим. Ведь, как прежде утверждали инсайдеры, идея поселиться в Монтесито была неразрывно связана с выгодным соседством: огромным количеством голливудских знаменитостей повсюду. Впрочем, часть пользователей Сети уверена: ничего криминального в поведении Меган и Гарри нет. Вероятно, они просто слишком заняты работой.