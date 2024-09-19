Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющем поступке герцогов Сассекских по отношению к нему

Кто бы мог подумать, но Меган Маркл и принц Гарри далеко не такая дружелюбная парочка, какой кажется на первый взгляд. Об этом рассказал изданию Express сосед Сассексов из Монтесито. Мужчина по имени Фрэнк МакГинити признался, что стал жертвой вопиющего поведения супругов, когда однажды пришел по-дружески поприветствовать их в новом районе и рассказать подробнее об истории этого места, захватив с собой пару фильмов о Монтесито.