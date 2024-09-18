Кто убедил принца Уильяма пойти на примирение с принцем Гарри – королевский эксперт

Такого не случалось около трех лет - с того момента как герцоги Сассекский решили сложить с себя королевские обязанности и переехать в США.

С тех пор королевскую семью «штормит» - мятежный принц и его супруга в прессе, сериалах, интервью и мемуарах всячески подогревали слухи о том, как плохо к ним обращались при дворе. На этом фоне отношения между принцем Гарри и Меган Маркл и остальными членами королевской семьи стали очень натянутыми.

Особенно сильно пострадало общение принца Гарри с его старшим братом и невесткой - принцем и принцессой Уэльскими Уильямом и Кейт. Однако своим поздравлением они явно дали понять брату и мировой общественности, что готовы сделать шаг к примирению.

По словам королевского эксперта, бывшего королевского корреспондента ВВС Дженни Бонд, к тому, чтобы поздравить брата и проявить свою к нему благосклонность принца Уильяма подтолкнула Кейт Миддлтон. «Я думаю, что Кэтрин повлияла на это небольшое смягчение непримиримой позиции своего мужа», - цитирует эксперта Express.

Бонд отмечает, что у принцессы Кэтрин из-за онкологии сильно изменились взгляды на жизнь. Она стала еще больше ценить семейные узы - такие хрупкие в этом жестоком и непредсказуемом мире.