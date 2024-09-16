Когда Меган и Гарри освободились от своих британских королевских обязанностей, они переехали в солнечную Калифорнию в США. Вокруг них кишат скандалы и интриги, но каковы они в качестве соседей?
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Соседи рассказывают, каково жить рядом с Гарри и Меган
Жизнь герцога и герцогини Сассекских в Монтесито, штат Калифорния, сильно отличается от того, как бы они жили в Великобритании в качестве членов королевской семьи.
В их особняке с девятью спальнями в Монтесито есть бассейн и большой двор, где, например, держат кур.