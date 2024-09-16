Пн, 16.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Соседи рассказывают, каково жить рядом с Гарри и Меган

Copy
Фото: Reuters/Scanpix

Когда Меган и Гарри освободились от своих британских королевских обязанностей, они переехали в солнечную Калифорнию в США. Вокруг них кишат скандалы и интриги, но каковы они в качестве соседей?

Жизнь герцога и герцогини Сассекских в Монтесито, штат Калифорния, сильно отличается от того, как бы они жили в Великобритании в качестве членов королевской семьи.

В их особняке с девятью спальнями в Монтесито есть бассейн и большой двор, где, например, держат кур.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх