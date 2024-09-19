Враги задохнутся от зависти: Глоба назвал знак Зодиака, на которого с 19 сентября обрушится счастье

Представители земного знака в конце сентября статут настоящими любимчиками Фортуны. Удача будет поджидать Тельцов везде и всюду. В первую очередь представителям знака улыбнется денежная удача: крупная премия, выигрыш в лотерею, неожиданное перспективное повышение, возврат забытых долгов.

Павел Глоба считает, что если Телец будет с благодарностью принимать дары Вселенной и разумно тратить полученные деньги, то денежная удача останется с ним надолго. Также представителям знака повезет в любви. Тельцы-одиночки в конце месяца могут встретить свою судьбу.