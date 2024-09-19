52-летнего российского актера Константина Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Такую информацию опубликовали российские СМИ, пишет Фокус.
Константина Хабенского экстренно госпитализировали, – росСМИ
В частности, известно, что медики диагностировали актеру гипертонию с преимущественным поражением сердца.
«Вероятная причина - ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы, поэтому народному артисту РФ выполнили ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани. Сейчас исключили остеопороз - системное метаболическое заболевание, которое сопровождается снижением костной массы, а также уменьшением плотности и прочности костей», - пишут СМИ.
А Telegram-канал SHOT сообщает, что Константин Хабенский опроверг информацию о госпитализации. «Удачи вам в фантазия», - заявил актер в беседе с журналистами после новости о том, что у него диагностировали гипертонию с преимущественным поражением сердца.
Позиция Хабенского относительно войны в Украине
Константин Хабенский за свою кинокарьеру снялся около в 80 фильмах и сериалах. Кроме этого, он сыграл много ролей в спектаклях. С 2003 года работает в МХТ им. Чехова, а в октябре 2021 года занял должность художественного руководителя театра.
В марте 2022 года во многих соцсетях появилась информация о том, что известный актер раскритиковал действия российских властей в отношении Украины. Однако впоследствии оказалось, что это фейк.
На самом деле в марте 2022 года на официальной странице МХТ имени А.П. Чехова было размещено заявление Константина Хабенского. В своем обращении артист обратил внимание, что никогда не участвовал в политике и ее обсуждении, поэтому не собирается этого делать и после начала войны в Украине.
Артист попросил общественность не устраивать «публичных расправ» в социальных сетях над людьми, которые высказались за или против вторжения на территорию Украины.
Однако несмотря на свою якобы нейтральность, Константин Хабенский убрал из репертуара спектакли режиссеров, которые высказались против действий российских властей. Так, были закрыты показы постановок Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова.
В январе 2023 года Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву, которая осуждала проведение войны.
После ухода из МХТ им. Чехова Назаров заявил, что худрук был вынужден прибегнуть к такой мере ради получения брони на артистов театра, однако впоследствии актер изменил свое мнение и сообщил, что Хабенский уволил его из-за политических высказываний.
Сейчас Константин Хабенский продолжает занимать должность директора театра. Последний раз он выходил в свет в марте 2023 года. Тогда в МХТ им. Чехова состоялась первая церемония вручения наград победителям Премии Художественного театра.