Константина Хабенского экстренно госпитализировали, – росСМИ

В частности, известно, что медики диагностировали актеру гипертонию с преимущественным поражением сердца.

«Вероятная причина - ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы, поэтому народному артисту РФ выполнили ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани. Сейчас исключили остеопороз - системное метаболическое заболевание, которое сопровождается снижением костной массы, а также уменьшением плотности и прочности костей», - пишут СМИ.

А Telegram-канал SHOT сообщает, что Константин Хабенский опроверг информацию о госпитализации. «Удачи вам в фантазия», - заявил актер в беседе с журналистами после новости о том, что у него диагностировали гипертонию с преимущественным поражением сердца.

Позиция Хабенского относительно войны в Украине

Константин Хабенский за свою кинокарьеру снялся около в 80 фильмах и сериалах. Кроме этого, он сыграл много ролей в спектаклях. С 2003 года работает в МХТ им. Чехова, а в октябре 2021 года занял должность художественного руководителя театра.

В марте 2022 года во многих соцсетях появилась информация о том, что известный актер раскритиковал действия российских властей в отношении Украины. Однако впоследствии оказалось, что это фейк.