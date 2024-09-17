В Сети обсуждают фото Меган Маркл и принца Гарри после его сорокалетия: что смутило пользователей

Накануне же Гарри и Меган были замечены на празднике. Правда, есть одно но: звездная вечеринка, которую посетили супруги, оказалась вовсе не по случаю юбилея принца, а 55-летия их соседа из Монтесито и близкого друга Меган Тайлера Перри. Этот факт вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети, которые единогласно решили, что Меган лишила мужа положенного ему праздника.

«Значит, Гарри не разрешили поехать в отпуск с друзьями, как он планировал? Ну да, ведь тогда он был бы слишком далеко от любимой женушки»; «Неважно, чей сегодня день рождения, Меган - центр этой Вселенной»; «Я рада, что у Гарри была такая замечательная вечеринка по случаю дня рождения. Ой, подождите-ка...» - иронизируют читатели Daily Mail.

Кроме того, многие отметили, что на фото супруга Гарри ведет себя уж слишком неестественно: «Сама позвала папарацци - сама же теперь смеется на камеру: все гениальное просто!»; «Как же она играет. Никто кроме нее в машине даже не улыбается»; «На большинстве фотографий она улыбается, а Гарри выглядит все более несчастным»; «Я так и вижу, как Меган втискивается посередине, чтобы точно попасть на фото папарацци».

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