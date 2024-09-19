БИЗНЕС С ДУШОЙ Павел Гурьянов и Александр Ивашкевич рассказали в Таллинне свои истории успеха

Форум Business with Soul (Бизнес с душой) прошел в Таллинне 15 сентября в отеле Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel. Успешные люди в теплой атмосфере делились друг с другом и гостями мероприятия своими увлекательными историями успеха.

Ресторатор Павел Гурьянов, который стал лицом бизнес-форума и украсил обложку журнала мероприятия, рассказал, как он - обычный парнишка из Ласнамяэ - построил головокружительную карьеру и стал лучшим поваром Эстонии. Специальный гость мероприятия - актер театра и кино Александр Ивашкевич, поделился с участниками своей вдохновляющей жизненной историей на пути к успеху.

Организаторы бизнес-форума Алена Кузнецова и Юлия Леванюк собрали на мероприятии спикеров не только из Эстонии, но и из Финляндии и Голландии. Основное направление тем - как совмещать бизнес и саморазвитие.

Александр Ивашкевич с организаторами бизнес-форума форума Юлией Леванюк и Аленой Кузнецовой. Фото: Anastasia Pelikhova

Business with Soul (BWS) – это не просто форум, но и награждение, направленное на поощрение труда предпринимателей, чей бизнес приносит пользу как им самим, так и окружающим. Мероприятие прошло 15 сентября 2024 года в Таллинне в отеле Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel.

На мероприятии наградили шестерых бизнесменов, чей бизнес приносит большой вклад и пользу окружающим. Бизнесмены - из разных отраслей: образование, СПА-отдых, финансы, недвижимость и мода.

Помимо этого, гостей ждал розыгрыш эксклюзивных подарков от партнеров и спонсоров, в том числе от ювелирного финского бренда EPL Diamond.