11 сентября стартовала предпродажа билетов на как минимум один из самых масштабных концертов следующего лета в Таллинне - Imagine Dragons. Но вот цены на некоторые виды билетов удивляют - стоимость доходит до 7499 евро! Что же получит обладатель такого «золотого билета»?
7500 ЕВРО? ⟩ Стоимость билетов на концерт группы Imagine Dragons в Таллинне зашкаливают
Стоимость билетов начинается от 79 евро - за эту цену фанаты получают стоячее место на Певческом поле. Затем следуют билеты за 149 евро, обладатели которых окажутся в более выигрышных местах прямо перед сценой.
Но если вас интересует более эксклюзивное предложение - тогда VIP-билеты в нескольких категориях для вас. При покупке такого билета обязательно заполнить следующие поля персонализации: имя и фамилия, адрес электронной почты.
Premium Ticket Package стоимостью 315 евро
- Одно стоячее место в общей зоне с ранним проходом
- Эксклюзивный мерч Imagine Dragons
- VIP-бейдж
- Возможность покупки фанатской атрибутики до официального открытия ворот
- Ранний проход в концертную зону
- Сопровождающий на месте
Обратите внимание: билет не предполагает личной встречи с коллективом
VIP Viewing Area Experience стоимостью 799 евро
- Один VIP-билет в эксклюзивную VIP-зону с открытым баром*
- Плакат тура Imagine Dragons, оформленный по специальному заказу только для VIP-гостей
- Эксклюзивный мерч Imagine Dragons
- VIP-бейдж
- Возможность покупки фанатской атрибутики до официального открытия ворот
- Ранний проход в концертную зону
- Сопровождающий на месте
Обратите внимание: билет не предполагает личной встречи с коллективом
Ultimate VIP Experience стоимостью 7499 евро
- Один VIP-билет в эксклюзивную VIP-зону с открытым баром*
- Вы заберете с собой гитару, на которой один из членов коллектива Imagine Dragons будет играть этим вечером на сцене
- На гитаре будут автографы всех членов коллектива Imagine Dragons
- Фото на сцене, где позже будут выступать Imagine Dragons
- Плакат тура Imagine Dragons, оформленный по специальному заказу только для VIP-гостей
- Эксклюзивный мерч Imagine Dragons
- VIP-бейдж
- Возможность покупки фанатской атрибутики до официального открытия ворот
- Ранний проход в концертную зону
- Сопровождающий на месте
Обратите внимание: билет не предполагает личной встречи с коллективом
На момент публикации, несмотря на то, что до официального старта продаж еще два дня, на платформе Piletilevi осталось всего два билета Ultimate VIP Experience стоимостью 7499 евро.